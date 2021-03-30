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30.03.2021 21:26
Рубрика: Общество

Дома хозяин

Как отцу уйти в декретный отпуск
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Неделя № 68(8419)
По статистике, в 2% случаях отпуск по уходу за ребенком берут отцы, рассказали "Российской газете" в минтруде. Он предоставляется до достижения ребенком 1,5 лет или трех лет по выбору родителей. Взять его мужчина может в любой момент после того, как женщина вышла из декрета. Обычно мамин отпуск по беременности и родам заканчивается на 71-й день после рождения ребенка. И если папа готов посвятить себя воспитанию двухмесячного малыша, то должен написать заявление на работе, предоставить работодателю свидетельство о рождении ребенка и справку с места работы супруги о том, что отпуск по уходу за ребенком ей не предоставлялся.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В ведомстве обратили внимание на то, что родители могут поделить этот отпуск между собой, брать его частями и даже чередоваться друг с другом. А вот получать пособие по уходу за ребенком может лишь один из родителей. Оно выплачивается до достижения ребенком 1,5 лет и с 2021 года начисляется работнику напрямую Фондом социального страхования.

Период ухода за ребенком засчитают папе в трудовой стаж

"Обращаем внимание, что все пособия для семей с детьми могут оформлять как мама, так и папа", - подчеркнули в минтруде. Если папа официально работал по трудовому договору, то размер ежемесячного пособия в период отпуска по уходу за ребенком составит для него 40% от среднемесячного заработка за два последних календарных года. В нем учитываются все виды выплат, на которые начислены страховые взносы в Фонд социального страхования, в том числе отпускные и премии. Пособие не может быть ниже минимального размера, установленного в государстве. С 1 февраля 2021 года это 7082 рубля 85 копеек. Максимальный размер пособия по уходу за ребенком тоже ограничен и в этом году составляет 29 600 рублей 48 копеек. Чтобы оформить выплату, папе нужно предоставить работодателю свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка, справку с места работы супруги о том, что она ее не получает. При необходимости для исчисления пособия может потребоваться справка от прежнего работодателя о сумме заработной платы, если в течение последних двух лет мужчина менял работу. Кстати, период ухода за ребенком до достижения им трех лет засчитают папе в трудовой стаж. В случае ухода за первым ребенком он получит 1,8 пенсионного балла, а, например, за третьим ребенком - уже 5,4 балла. Помимо папы, отпуск по уходу за ребенком могут взять полностью или по частям бабушка, дед, а также другие родственники или опекуны.

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