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30.03.2021 15:57
Рубрика: В мире

На дистанции

Время пандемии замедлило привычный ритм жизни
Текст: Александр Ленин
РГ - Допвыпуск № 67(8418)
Пандемия коронавируса стала настоящим испытанием для общительных людей. Прежде любопытные и коммуникабельные, японцы с началом распространения инфекции превратились в отстраненных и слегка напряженных людей.

Чаще всего такая трансформация обусловлена ответственностью, с которой жители островного государства подошли к выполнению санитарно-эпидемиологических норм, соблюдению социальной дистанции и отказу от лишних контактов.

Фото: Предоставлено через JNTO
Что посмотреть осенью в Японии

Канули в лету фуршеты и светские рауты, на столах в ресторанах появились пластиковые экраны, в такси - пленка, которая отделяет кресло водителя от пассажирских сидений. Без маски теперь никуда. При входе в магазины и различные заведения в обязательном порядке проверяют температуру тела и просят обработать руки санитайзером. В жизни плотно укоренилась социальная дистанция.

Работа собкора во многом теперь проходит в онлайн-формате. Основная часть пресс-конференций, интервью, семинаров по самым разным темам транслируется через сервисы видеоконференций и приложения.

С одной стороны, это удобно. Нет необходимости бежать в министерство иностранных дел на брифинг, а оттуда сломя голову лететь в Клуб иностранных корреспондентов на выступление очередного спикера. Все мероприятия теперь можно посмотреть в буквальном смысле в домашних тапочках, не отходя от рабочего компьютера.

С другой стороны, по-настоящему узнать и почувствовать Японию, понять ее народ, ощутить очарование Страны восходящего солнца можно только очно. И для пытливого репортера, которому посчастливилось попасть на некоторое время в Токио, пандемия - это, конечно, и упущенные возможности.

Путешествия по японским городам и весям стали не такими насыщенными, как раньше. Многие местные достопримечательности, которые традиционно притягивают внимание туристов, ушли на особый режим работы с необходимостью заблаговременного бронирования перед посещением, а то и вовсе закрылись.

Конечно, есть в пандемии и некоторые плюсы для иностранцев, проживающих и работающих в японских городах. С улиц практически полностью исчезли зарубежные туристы, которые еще полтора года назад были повсюду: в магазинах, ресторанах, на горячих источниках и в гостиницах. И этим редким случаем грех не воспользоваться. Когда еще удастся съездить, к примеру, в Киото, который без толп галдящих гостей из-за границы выглядит куда очаровательнее.

Беспокойство у многих вызывает судьба летней Олимпиады в Токио, которую японское правительство собирается провести во что бы то ни стало

Японские власти стараются помочь жителям страны в период пандемии. В частности, кабинет министров запустил программу по поддержке местного туризма под названием Go To Travel. В рамках инициативы правительство частично покрывает расходы населения на путешествия.

Так, до недавнего времени при бронировании отелей японские граждане получали специальные купоны, которые можно было потратить на сувениры или ресторан. Сейчас из-за ухудшения эпидемической обстановки и введения в ряде японских регионов режима ЧС действие Go To Travel приостановлено. Когда ситуация наладится, очевидно, программу также восстановят.

В Японии в префектуре Фукусима стартовала эстафета олимпийского огня

Беспокойство у многих вызывает судьба летней Олимпиады в Токио, которую японское правительство собирается провести во что бы то ни стало. Пока не очень ясно, в каком формате пройдет турнир. Уже точно известно, что без иностранных зрителей. Нет сомнений, что это будут необычные Игры с массой ограничений и новых норм, которые, возможно, впоследствии станут определенным сводом правил для организации будущих соревнований. Хочется верить, что Японии, несмотря на все сложности, удастся провести Олимпиаду на высоком уровне.

С конца февраля здесь стартовала вакцинация населения. Первые прививки начали делать медикам, которые чаще других контактируют с больными и рискуют заразиться опасной инфекцией. С апреля будут прививать пожилых людей старше 65 лет. До обычных граждан очередь дойдет ориентировочно к концу мая. Японцы надеются на эффективность вакцины от COVID-19, которая должна помочь победить пандемию и вернуться к привычному ритму жизни.

В мире Восточная Азия Япония

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