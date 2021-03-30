Год японо-российских межрегиональных и побратимских обменов - одно из самых важных и перспективных мероприятий для развития отношений между нашими странами. Суть этого проекта в том, что регионы России и Японии получают дополнительные возможности взаимодействовать напрямую, исходя из своих конкретных интересов и потребностей. Как показывает опыт последних лет, регионы обеих стран очень заинтересованы в таких контактах.

В июне 2019 года в Осаке состоялась японо-российская встреча на высшем уровне, в ходе которой стороны договорились провести Год межрегиональных обменов. Этот проект нацелен на сохранение и активизацию динамики развития двусторонних отношений и контактов, кардинально выросших в ходе перекрестного Года Японии и России, который завершился в 2019 году. Еще одна цель - расширение диапазона обменов между регионами двух стран. В рамках этой инициативы намечены мероприятия в самых разных сферах политики, экономики, культуры, молодежных обменов, спорта…

К сожалению, пандемия коронавируса внесла коррективы в эти планы. Торжественное открытие Года обменов должно было пройти в мае 2020 года, причем с обеих сторон ожидался приезд представителей высокого правительственного уровня. Однако церемонию пришлось перенести на неопределенный срок. Но это не означало отказа от мероприятия, согласованного на самом высоком уровне.

Регионы двух стран, не дожидаясь официального открытия, при поддержке посольств и различных ведомств начали проводить мероприятия с января 2020 года. До начала пандемии состоялось более десяти визитов японских делегаций в Россию и российских - в Японию с самыми разными повестками. Вот лишь несколько примеров. Был подписан меморандум о сотрудничестве между российскими музеями космонавтики и Аэрокосмическим музеем Гифу-Какамигахара. В Московской области побывали японские спортсмены с Хоккайдо. В Киото, древней столице Японии, выступил оркестр русских народных инструментов Ленинградской области, которая четверть века назад установила дружественные отношения с этим городом. В Санкт-Петербурге выступил традиционный японский театр кукол Нингё-дзёрури. Японская префектура Сидзуока договорилась о расширении сотрудничества и обменов с Новгородской областью. Комитеты двух стран по экономическому сотрудничеству провели совместное заседание в Москве.

Этот проект нацелен на сохранение и активизацию динамики развития двусторонних отношений и контактов, кардинально выросших в ходе перекрестного Года Японии и России

Потом, к сожалению, из-за пандемии общение пришлось перенести в онлайн. Конечно, работать в удаленном формате оказалось сложнее, но мероприятия все равно продолжаются. Например, состоялась презентация инвестиционного потенциала Курганской области, организованная Японской ассоциацией по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО). Также о своих возможностях рассказали Башкортостан, Хабаровский край, Рязанская область и другие регионы.

Во многих городах России прошли мероприятия, на которых Японию представили как туристическое направление. Также был организован Японо-российский форум по креативной экономике, в котором приняли участие Москва, Ульяновск и Токио.

И хотя пандемия еще не закончилась и церемония открытия Года межрегиональных обменов по-прежнему переносится, Год межрегиональных обменов онлайн продолжается. С 5 по 14 марта в четырех городах Свердловской области - Байкалове, Дегтярске, Нижнем Тагиле и Реже - прошел фестиваль "Япония на Урале. Весна". Были показаны художественные фильмы и проведены мастер-классы по японским боевым искусствам. В конце февраля дни японской культуры прошли в Астрахани. Там в ходе лекций на тему "Япония: язык, история, культура" выступили известные российские японисты Виктор Мазурик и Александр Костыркин, а также глава информационного отдела посольства Японии в РФ Тосио Ямамото.

Регионы России и Японии получают дополнительные возможности взаимодействовать напрямую, исходя из конкретных интересов и потребностей

Главная задача Года межрегиональных обменов - увеличить число совместных проектов двух стран, выйти за рамки сотрудничества в добывающих отраслях и контактов на уровне компаний-гигантов. В развитие сотрудничества должны включаться средние и малые компании из регионов двух стран. Это поможет превратить отдельные соглашения в систему, когда сотрудничество на всех уровнях станет необходимостью для обеих стран.