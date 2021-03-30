Как сделать качественный ландшафт в жилом проекте

Любой ландшафтный проект состоит из видимой - декоративной - части и инженерно-технических решений, которые хоть и не видны глазу, напрямую влияют на комфорт и безопасность жителей. И если стоимость реализации декоративной части ландшафтного проекта варьировать можно, учитывая большое разнообразие представленных на рынке решений и материалов, то техническая часть (зонирование пространства, освещение, прокладка инженерных систем и др.), как правило, очень чувствительна к экономии.

От зонирования и правильного распределения пространства зависит жизнеспособность проекта в будущем. Как будет использоваться участок и кем? Будет ли он безопасным для пешеходов или это будет территория для автомобилей? В нашей практике были случаи, когда на пешеходные площадки заезжали большие грузовики, уничтожая зеленые покрытия и материалы мощения. От ответов на все эти вопросы зависит то, какие ландшафтные решения будут предложены и насколько грамотно они будут интегрированы между собой и в окружающую городскую среду.

К разным по назначению участкам предъявляются и разные требования по освещению, дренажным системам и т.д. Например, стоянки для велосипедов, места для игр и активного времяпровождения людей, точки расположения камер наблюдения стоит освещать достаточно интенсивно, в то время как прогулочные территории достаточно просто подсвечивать. В проектировании светового оборудования также важно оценивать и стоимость его эксплуатации.

Инженерные сети должны быть размещены в заранее спланированных траншеях, а не хаотично разбросаны по участку. Необходимо, чтобы была разработана качественная проектная документация, а инженеры и обслуживающие организации понимали, где проложены конкретные коммуникации и как максимально безболезненно для высаженных растений получить к ним доступ. Так же важно, чтобы инженерные коммуникации были утепленными и не зависели от температурных перепадов, количества осадков и т.д.

Декоративная функция благоустройства значительно лучше поддается оптимизации. Большие возможности для экономии есть, например, в реализации малых архитектурных форм (МАФ) - спортивного оборудования, уличной мебели, ограждениях, арт-объектах. МАФы, выполненные под заказ, будут стоить дороже стандартных из каталога производителя.

Добавленная стоимость ландшафтных решений существенно выше, чем реальные затраты, которые несет девелопер

Высадка на территории жилого двора высокорослых деревьев, которые затеняют пространство и создают эффект сада-парка, может превысить заложенный бюджет. В то время как среднерослые молодые деревья и кустарники, которые также обеспечат двор качественными зелеными зонами, стоят дешевле, но уже через пару лет они вырастут и также будут радовать жителей. Важно понимать, насколько те или иные растения могут быть адаптированы к конкретному участку и климатической зоне. Посадить можно что угодно, но, если растение нужно будет поливать каждый день или накрывать в случае небольшого похолодания, это потребует дополнительных средств на уход за ним. Мы стараемся выбирать растения, которые растут в той же климатической зоне, где расположен и сам проект.

Большие возможности для оптимизации можно найти в использовании материалов мощения и отделки - на рынке представлена как дорогая плитка и камни, так и более дешевые аналоги, которые при этом выглядят достойно и имеют хорошие эксплуатационные характеристики. В последнее время очень популярной становится бетонная плитка для мощения - экономичное и довольно эстетичное решение.

Детские площадки, выполненные на заказ, дороже игровых пространств из естественных материалов. Не всегда более дорогое означает более качественное или безопасное. Некоторое игровое оборудование, спроектированное под заказ, может быть не протестировано. Чтобы избежать страховых случаев, лучше использовать опробованное оборудование. Более экономичные решения из натуральных материалов - валуны, камни, стволы деревьев - в Европе сегодня активно внедряются в жилые проекты, и дети с удовольствием ими пользуются.

Проектировать благоустройство желательно в самом начале проекта, тогда изменения и дополнения пройдут менее болезненно, чем на более поздних стадиях, когда уже нельзя будет что-то поменять в планировке территории для улучшения ее функциональности и экономичности. На самом раннем этапе стоит и определиться с бюджетом на реализацию ландшафтных решений, чтобы проектировщики могли на него ориентироваться и проверять его на всех этапах вместе с заказчиком. Хуже всего удешевлять бюджет на благоустройство на стадии строительства, когда любое изменение придется увязывать с другими составляющими проекта. Не стоит экономить на важных деталях - дренаж, инженерные системы, освещение, а при проектировании всегда нужно думать об эксплуатации - кто и как будет потом это обслуживать. Озеленение включает в себя живые системы, требующие определенного ухода. Если его не будет, то растения и деревья погибнут.

Самое важное - добавленная стоимость ландшафтных решений существенно выше, чем реальные затраты, которые несет девелопер. Будущие покупатели обращают внимание на благоустройство в первую очередь, оно является важным фактором при принятии решения о покупке недвижимости. По нашему многолетнему опыту в реализации ландшафтных проектов в России и других странах, даже с ограниченным бюджетом можно реализовать качественные, функциональные и эстетичные решения, которые значительно повысят привлекательность жилого проекта и прослужат долгие годы.