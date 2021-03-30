Пандемия коронавируса внесла серьезные изменения в организацию труда японских госучреждений и частных компаний. Распространение инфекции на территории островного государства придало серьезный импульс развитию дистанционной формы занятости населения.

По результатам опроса, проведенного в начале февраля газетой Mainichi, около 90 процентов местных компаний планируют использовать удаленку и после окончания пандемии. В некоторых фирмах с уходом коронавируса рассчитывают перевести из дома на работу более 20 процентов сотрудников.

Одновременно с этим японское правительство озаботилось вопросом создания среды, которая позволит в перспективе еще активнее использовать удаленную форму работы. Для дисциплинированных японцев важно соблюдать законодательство, в частности, фиксировать и учитывать часы переработки, что в новых реалиях делать непросто.

Далеко не всем работникам пришлись по вкусу вынужденные нововведения. Некоторые эксперты предупреждают, что в будущем удаленная форма работы может окончательно стереть грань между служебным и личным временем. У людей появится ощущение постоянного пребывания на службе, что способно привести к негативным психологическим последствиям.

Владельцы небольших квартир жалуются, что не в состоянии сосредоточиться на рабочем процессе в окружении шумных домочадцев. В ответ на это в японских городах появились самые разные локации, откуда можно трудиться дистанционно. Например, некоторые отели приспособили свои номера под новые условия и стали сдавать их в дневное время на несколько часов. В одном из районов Токио гостиницы при финансовой поддержке муниципалитета предлагают номера по 500 иен за день. Рабочие часы строго ограничены, требуется предварительная регистрация. С учетом отсутствия на японском архипелаге зарубежных туристов этот шаг не только оказался хорошим подспорьем для офисного планктона, но и помог спасти положение гостиничного бизнеса.

В борьбу за клиента включились даже некоторые элитные гостиницы. Например, в фешенебельном отеле Imperial в самом центре Токио рядом с императорским дворцом теперь можно остановиться на период не менее 30 суток за 360 тысяч иен (около 3,3 тысячи долларов). Желающих воспользоваться необычной акцией оказалось предостаточно. В течение одного дня все номера, участвующие в программе, были забронированы. В Imperial рассказали, что их предложение рассчитано на желающих организовать для себя комфортное место работы на удаленке, но не имеющих полноценной возможности трудиться из дома.

В японских городах появились самые разные локации, откуда можно трудиться дистанционно

Некоторые транспортные компании переоборудовали вагоны скоростных поездов "синкансэн" и салоны автобусов для желающих поработать удаленно. Людям обеспечили доступ в интернет и подключение к электросети. Так, компания Tokyo Bus запустила автобус между столичным Токио и префектурой Канагава с хорошими условиями для работы на ноутбуке. В салоне действует бесплатный доступ в интернет, можно подзарядить гаджеты.

А компания East Japan Railway, поезда которой курсируют между Токио и японскими городами на севере страны, выделила под эти цели отдельные вагоны.

Там теперь разрешается общаться по телефону и выходить в режим видеоконференции. Японец Синъя Огата положительно оценил нововведение. "В обычных вагонах я стараюсь не бить сильно по клавиатуре, чтобы не беспокоить рядом сидящих пассажиров", - рассказывает он.

Удаленка стала причиной повышения спроса на ноутбуки, портативные веб-камеры, микрофоны, небольшие столы и офисные кресла, которые нужно иметь для организации работы из дома. Сотрудница одной из крупных японских компаний, которая живет в небольшой однокомнатной квартире, призналась, что до коронавируса у нее не было офисного стола. С началом пандемии она была вынуждена купить его, чтобы теперь как минимум три раза в неделю трудиться из дома.

Японка отметила, что с введением дистанционной формы работы перестала тратить время на дорогу до офиса, который обычно занимает около часа. Впрочем, женщина посетовала, что удаленка мешает продвижению новых идей на работе. По ее мнению, из дома сложно обмениваться мнениями с коллегами.

Появление новых запросов не прошло мимо местных домов моды. Компании, которые шьют пиджаки, брюки и рубашки для офисных служащих, моментально включили в свои коллекции мягкие и удобные костюмы. Такая одежда выглядит строго на мониторах компьютеров, при этом по ощущениям при носке больше напоминает удобную пижаму.

Внедрение удаленки поспособствовало тому, что городское население задумалось о прелестях жизни в деревнях, на свежем воздухе

Многие офисные клерки, перешедшие на работу в свои квартиры, перестали посещать рестораны в обеденное время. Зато стали чаще заказывать доставку бизнес-ланчей на дом. Даже компании такси, которые сегодня страдают от недостатка пассажиров, стали привозить обеды и продукты из магазинов на дом.

Внедрение удаленки поспособствовало оттоку городского населения в провинцию. Люди задумались о прелестях жизни в деревнях в окружении гор, леса и свежего воздуха.

Некоторые из офисных служащих отказались продлевать контракты на аренду жилья в мегаполисах, нашли симпатичные и дешевые домики на природе.

Например, Мидзуто Ямамото вместе с женой и двухлетним сыном переехал в один из населенных пунктов префектуры Яманаси. Теперь он живет рядом с живописной речкой, а из его окон видна гора Фудзи. Мужчина подчеркнул, что переезд позволил ему значительно снизить риск заражения коронавирусом. Ямамото-сан уже и не помнит, когда в последний раз находился в окружении большого количества людей.