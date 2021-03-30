Как горько, что все реже выпадает возможность сказать: "А вот письмо от участника Великой Отечественной войны..."

Сегодня такая возможность у меня есть.

Несколько слов об авторе письма. Зорий Грантович Апресян - философ, редактор, журналист. Родился в 1926 году в Ростове-на-Дону. В 1943 году, не успев окончить десятый класс, был призван на Черноморский флот. Служил на крейсере "Ворошилов" - матрос, старшина II и I статьи, главный старшина. В 1950 году был демобилизован. Окончил философский факультет МГУ. Многие годы был главным редактором журнала "Молодой коммунист". Автор словарей и учебников по эстетике.

"Здравствуйте, Дмитрий! Вы не раз писали о Константине Симонове. Но одно его стихотворение остается забытым.

Его название - "Суровая годовщина". Написано в ноябре 1941 года и тогда же опубликовано в газете "Красная звезда".

Я, краснофлотец, прочитал его через три года. 5 ноября 1944 года эскадра Черноморского флота вернулась в Севастополь. А дней через десять в нашем кубрике, по инициативе замкомандира БЧ-5 крейсера "Ворошилов", состоялся разговор о творчестве Симонова. Неожиданно для меня он спросил, что я знаю из его стихов. Конечно, "Жди меня, и я вернусь...". А еще? Постеснялся перечислить все, что знал, но как-то надо было выйти из положения, и я вспомнил оборону Одессы в стихах Симонова: "Днем, по капле нацедив во фляжки, // Сотый раз переходя в штыки, // Разодрав кровавые тельняшки, // Молча умирают моряки.."

В кубрике тишина. А замполит достал из кармана кителя сложенный лист бумаги, развернул и передал мне: "Прочти это".

Так я впервые увидел кем-то записанное стихотворение "Суровая годовщина". С одного прочтения не запомнил 52 строки, но начало стиха, конечно, врезалось в память: "Товарищ Сталин, слышишь ли ты нас?.."

Сам факт обращения - да еще к кому, да еще на "ты"! - был для меня абсолютно неожиданным, отчаянно смелым. Но тогда я и предположить не мог, что через три года, 19 августа 1947-го, на палубе крейсера "Молотов" (куда несколько человек с "Ворошилова" были срочно направлены для выполнения "важного государственного задания") буду стоять в четырех-пяти метрах от того, к кому в сорок первом обратился военкор Симонов.

Я смотрел на Сталина, постаревшего за годы войны, а он с сопровождающими, не останавливаясь, прошел мимо нас - матросов, старшин, офицеров. Я глядел ему вслед, и тут же вспомнилось: "Товарищ Сталин, слышишь ли ты нас?.."

А потом, когда завершили задание (доставили Сталина из Ялты в Сочи), я подумал, что можно сказать и так: "Товарищ Сталин, видишь ли ты нас?" Но это были бы уже другие стихи...

Вернусь к оригиналу, который назвал забытым стихотворением Симонова, и добавлю: забытым при решающем участии автора. Послушаем его.

3 марта 1979 года Симонов пишет: "В начале ноября сорок первого года на Рыбачьем полуострове я, еще не зная о предстоящем параде на Красной площади, написал стихи, начинавшиеся словами: "Товарищ Сталин, слышишь ли ты нас?..." Я и сегодня не стыжусь этих стихов, не раскаиваюсь, что написал их тогда, потому что они абсолютно искренне выражали мои тогдашние чувства, но я их не печатаю больше.., потому что я давно по-другому отношусь к Сталину... Ничего похожего на чувство любви к нему у меня не сохранилось..."

В начале войны мне было четырнадцать лет. Понимаю и принимаю признание поэта о том, почему он в сорок первом написал обращение к Сталину и почему не стыдится его - стихотворение правдиво своим настроением, фронтовыми деталями, отношением к Сталину, и главное - верой в победу. Враг под Москвой, Ленинград в блокаде... А Симонов пишет Сталину про день победы!

Но напрасно спустя годы после войны Константин Михайлович перестал включать "Суровую годовщину" в свои книги. В результате старшие поколения забыли об этом стихотворении, а молодежь так и не узнала о нем.

А это значит, что часть правды о том, как жили и что чувствовали люди в 1941 году, мы утаили.

Телеграф 1941 года

Суровая годовщина

Товарищ Сталин, слышишь ли ты нас?

Ты должен слышать нас, мы это знаем.

Не мать, не сына - в этот грозный час

Тебя мы самым первым вспоминаем.

Еще такой суровой годовщины

Никто из нас не знал за жизнь свою,

Но сердце настоящего мужчины

Лишь крепче закаляется в бою.

В дни празднеств проходя перед тобою,

Не думая о горестях войны,

Кто знал из нас, что будем мы судьбою

С тобою в этот день разлучены?..

Так знай же, что в жестокий час разлуки

Лишь тверже настоящие сердца,

Лишь крепче в клятве могут

сжаться руки,

Лишь лучше помнят сыновья отца.

Те, что привыкли праздник свой с тобою

В былые дни встречать у стен Кремля,

Встречают этот день на поле боя;

И кровью их обагрена земля...

Они везде: от пламенного юга,

От укреплений под родной Москвой

До наших мест, где северная вьюга

В окопе заметает с головой.

И если в этот день мы не рядами

По праздничным шагаем площадям,

А, пробивая путь себе штыками,

Ползем вперед по снегу и камням,

Пускай Информбюро включает в сводку,

Что нынче, лишних слов не говоря,

Свой штык врагу втыкая

молча в глотку,

Мы отмечаем праздник Октября.

А те из нас, кто в этот день в сраженье

Во славу милой родины падет, -

В их взоре, как последнее виденье,

Сегодня площадь Красная пройдет.

Товарищ Сталин, сердцем и душою

С тобою до конца твои сыны,

Мы твердо верим, что придем с тобою

К победному решению войны.

Ни жертвы, ни потери, ни страданья

Народную любовь не охладят -

Лишь укрепляют дружбу испытанья

И битвы верность русскую крепят.

Мы знаем, что еще на площадь выйдем,

Добыв победу собственной рукой.

Мы знаем, что тебя еще увидим

Над праздничной народною рекой.

Там в день победы мы увидим снова

Твою шинель солдатской простоты, -

Твои родные, после битв суровых

Немного постаревшие черты.

Константин Симонов.

КАРЕЛЬСКИЙ ФРОНТ. (По телеграфу).

7 ноября 1941 года,

газета "Красная звезда".

Пишите Дмитрию Шеварову: dmitri.shevarov@yandex.ru