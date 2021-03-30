Картину авторства бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля продали на аукционе Christie s за 11,5 миллиона долларов. Пейзаж "Башня мечети Кутубия" был написан им в 1943 году и считается самым важным его полотном.

Черчилль начал рисовать в 1915 году, в возрасте 40 лет, и в дальнейшем делал это на протяжении всей жизни. Он создал более 500 картин и в 1948 году был удостоен звания Почетного члена Королевской академии художеств. Кроме того, он опубликовал эссе "Живопись как приятное времяпрепровождение", в котором рассказал о своем хобби. В 1940 году, став премьер-министром Великобритании в разгар Второй мировой войны, он отвлекся от творчества. Единственное исключение за шесть лет войны было сделано в 1943 году во время конференции "Большой двойки" - США и Великобритании - в Марокко.

Конференция проходила в Касабланке, но Черчилль уговорил президента США Франклина Рузвельта попутешествовать. "Вы не можете преодолеть такой путь до Северной Африки и не увидеть Марракеш. Давайте проведем там два дня. Я хочу быть с вами, когда вы увидите закат над Атласскими горами", - цитирует его слова The Daily Telegraph. 23 января лидеры прибыли на "Виллу Тейлор" под Марракешем, где была башня, с которой открывался потрясающий вид на город. После отъезда Рузвельта Черчилль немедленно приступил к рисованию. Картина "Башня мечети Кутубия" была написана на том самом месте, где они встречали закат накануне вечером. В том же году Черчилль подарил ее Рузвельту, очевидно, в память об их поездке.

Прямая речь

Холстом и кистью

Рисовать любил и президент США Дуайт Эйзенхауэр, с ноября 1942 по октябрь 1943 года возглавлявший штаб союзных войск при наступлении в Северной Африке, Сицилии и Италии, а в 1944 году руководивший англо-американскими силами при форсировании пролива Ла-Манш и битве за Нормандию. Об этом в 2005 году в эксклюзивном интервью "РГ" рассказала его внучка Сьюзан Эйзенхауэр.

"Свою первую картину дедушка нарисовал, еще когда работал в Колумбийском университете. Он внимательно наблюдал за тем, как нью-йоркский художник пишет портрет Мэйми (супруга Дуайта Эйзенхауэра. - Прим. ред.), после чего решил поэкспериментировать с оставшейся краской. Он написал свой вариант бабушкиного портрета. Впоследствии он много раз рисовал ее. Один такой портрет хранится у меня. Сходство удивительное. Интересно, что дедушка и Уинстон Черчилль любили дарить друг другу картины, которые рисовали в свободное время... Он умел сделать так, чтобы каждый чувствовал себя нужным. Например, когда он узнал, что родилась я, он нарисовал на обратной стороне открытки с надписью "С днем рождения" по-французски небольшую картину - вид из окна его студии в Париже. Это одна из самых дорогих мне вещей".