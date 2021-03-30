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30.03.2021 21:40
Рубрика: Экономика

Камерная обстановка

Выставки и форумы не спешат в офлайн
Текст: Евгения Носкова
Российская газета - Федеральный выпуск № 67(8418)
Деловые мероприятия постепенно возвращаются в нашу жизнь, но не так быстро, как хотелось бы, люди все еще опасаются коронавируса, а многие участники не могут приехать из-за ограничений.

Спрос со стороны посетителей на традиционные выставки очень высок, рассказала "РГ" и.о. гендиректора "Экспоцентра" Анна Садовничая. "По прошедшим с конца февраля выставкам можно отметить высокий уровень посещаемости на уровне 2019 года, а иногда даже и больше", - добавила она. Очень востребованы мероприятия деловой программы, разнообразные форумы, конференции, мастер-классы. "Нормой при их проведении стала онлайн-трансляция мероприятий, возможность подключения удаленных спикеров из-за рубежа и других регионов", - рассказала эксперт.

Фото: Александр Корольков/ РГ
Всемирный мобильный конгресс в Барселоне пройдет в офлайн-режиме

Гибридный формат, при котором часть участников присутствуют на мероприятии вживую, а часть подключаются по видеосвязи, сохранится надолго. "Во-первых, мы все еще физически отрезаны от наших европейских и американских коллег, которые находятся в состоянии локдауна, во-вторых, нельзя забывать о физиологических и понятных переживаниях о здоровье, которые сформировались в сознании людей за год пандемии", - отметила Лилия Глазова, председатель Ассоциации компаний-консультантов в области связей с общественностью (АКОС), генеральный директор PR News. При этом онлайн и гибридные мероприятия - это не просто временная замена офлайна, а отдельное, сложное и недешевое направление в event-индустрии.

Мнение, что онлайн-мероприятие намного дешевле офлайна, ошибочно, говорят эксперты. Прошедшие за 2020 год крупные события показали, что оцифровка и перевод в 3D-формат масштабных мероприятий оказались не дешевле физических площадок, а в некоторых случаях для создания "вау-эффекта" даже дороже, рассказал директор по маркетингу "Инфосистемы Джет" Константин Масленников. Это, например, полностью виртуальные пространства с элементами геймификации и виртуальные стенды промышленных предприятий. Технологии создания таких проектов граничат с дополненной (AR) и виртуальной (VR) реальностью, а также с инструментами, которые применяют в Голливуде при создании фильмов, - это очень дорогая индустрия. "Гибридные и офлайн-мероприятия, в свою очередь, определяются только застройкой, которой не нужны дополнительные приемы и технологии для трансляции удаленной аудитории", - добавил Масленников.

Говорить о полном восстановлении отрасли деловых мероприятий до конца 2021 года еще рано

Говорить о полном восстановлении отрасли до конца 2021 года рано, отмечает Анна Садовничая. При благоприятном стечении обстоятельств можно ожидать в среднем около 60% от объема 2019 года, полагает она.

Экономика Бизнес

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