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30.03.2021 20:55
Рубрика: Русское оружие

Ослепили дрон

Комплексы РЭБ применили против беспилотников
Текст: Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 67(8418)
Комплексы радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск" и "Житель" на учениях доказали свою эффективность против атак ударных беспилотников. Они полностью вывели из строя боевые дроны, а также подавили командные пункты условного противника.

Противодействие атакам ударных дронов в последнее время становится основной задачей ведущих армий мира. В России для отражения нападения беспилотников применяют как средства противовоздушной обороны, так и комплексы радиоэлектронной борьбы. На учениях в Ставропольском крае средства РЭБ успешно ослепили беспилотники, которые пытались атаковать позиции мотострелковых подразделений.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Как рассказал начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев, на тренировках специалисты радиоэлектронной борьбы в радиусе 40 км вскрыли сигналы управления ударной беспилотной авиацией условного противника.

Командование решило применить современные станции помех "Борисоглебск-2" и "Житель". Комплексы полностью блокировали спутниковую навигацию дронов и вывели из строя беспилотные летательные аппараты.

Кроме этого, специалисты радиоэлектронной борьбы заглушили пункты управления и узлы связи условного противника.

Учение подразделений РЭБ прошло на полигоне Николо-Александровский, в нем приняли участие свыше 500 военнослужащих. Было задействовано более 30 единиц военной техники.

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