Концентрация СО2 в атмосфере вокруг Японии побила рекорд

Концентрация углекислого газа в атмосфере вокруг Японии стала самой высокой за все время наблюдений. Со ссылкой на главное метеорологическое управление страны об этом сообщает телеканал NHK.

Наблюдение ведется в трех пунктах на северо-востоке острова Хонсю и на двух удаленных островах на юго-западе и востоке Японии. Средние показатели за 2020 год составили соответственно 416,3 ppm, 417,2 ppm, 414,5 ppm. Это самый высокий уровень за все время наблюдений с 1987 года, пишет РИА Новости.

Метеорологи фиксируют тенденцию к росту концентрации СО2 в атмосфере. И это несмотря на снижение выбросов углекислого газа на фоне сокращения объемов промышленного производства в Японии из-за коронавируса.

Ученые отмечают, что концентрация углекислого газа в атмосфере Земли постоянно увеличивается, а это приводит к повышению температуры и изменению климата.