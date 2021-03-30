Косачев: Боррель продолжает запугивать непросвещенную публику

Чем дальше в лес, тем больше дров.

Верховный представитель ЕС по внешним делам Жозеп Боррель продолжает запугивать непросвещенную публику. Цитирую: "Китай и Россия сближаются: их министры иностранных дел Сергей Лавров и Ван И встретились в Китае. Оба заявили, что хотят укрепить свою технологическую независимость от Запада, и призвали [западные] страны прекратить вмешиваться в суверенные внутренние дела других стран".

А теперь переставим слова. "Страны ЕС сближаются: их министры иностранных дел встретились в Брюсселе. Они заявили, что хотят укрепить свою технологическую независимость, и призвали [Россию и Китай] прекратить вмешиваться в суверенные внутренние дела других стран".

Именно это на самом день и происходит в Евросоюзе в ежедневном режиме. Что позволено Юпитеру, не позволено быку?

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook.