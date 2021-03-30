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30.03.2021 14:18
Рубрика: Власть

Косачев: Боррель продолжает запугивать непросвещенную публику

Текст: Константин Косачев (заместитель председателя Совета Федерации)
Чем дальше в лес, тем больше дров.

Верховный представитель ЕС по внешним делам Жозеп Боррель продолжает запугивать непросвещенную публику. Цитирую: "Китай и Россия сближаются: их министры иностранных дел Сергей Лавров и Ван И встретились в Китае. Оба заявили, что хотят укрепить свою технологическую независимость от Запада, и призвали [западные] страны прекратить вмешиваться в суверенные внутренние дела других стран".

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
Лавров: У России нет отношений с Евросоюзом

А теперь переставим слова. "Страны ЕС сближаются: их министры иностранных дел встретились в Брюсселе. Они заявили, что хотят укрепить свою технологическую независимость, и призвали [Россию и Китай] прекратить вмешиваться в суверенные внутренние дела других стран".

Именно это на самом день и происходит в Евросоюзе в ежедневном режиме. Что позволено Юпитеру, не позволено быку?

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook.

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