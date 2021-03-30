Крупное издательство будет принимать заказы на литературу от заключенных

Федеральная служба исполнения наказаний начинает большую акцию по пополнению тюремных библиотек. В регионах предполагается установить контакты с местными издательствами, творческими союзами и благотворителями, чтобы получать от них книги для заключенных.

Стартовала акция в СИЗО №5 в Москве. Издательство "Вече" безвозмездно передало 1,5 тысячи книг для заключенных столицы и Московской области. "Я надеюсь это только первый шаг, - рассказал генеральный директор издательства Леонид Палько. - Мы планируем наладить постоянное сотрудничество с ФСИН. Но в дальнейшем хотели бы пойти несколько от обратного. То есть поставлять не только то, что нам позволяют поставлять, а принимать заказы на ту литературу, на которую есть большой спрос. Мы можем приглашать на такие акции известных писателей, которые рассказывали бы об этих книгах".

По словам библиотекаря следственного изолятора №5 Елены Ганжа, большим спросом среди сидельцев пользуются фэнтези и книги о путешествиях. Нередко заказывают и античную классику, например, Платона.