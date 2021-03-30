КС РФ подтвердил законность штрафов за нарушение сроков госконтракта

Конституционный суд РФ счел законной практику привлечения компаний - подрядчиков или исполнителей госконтрактов к административной ответственности, если нарушение сроков их исполнения привело к причинению существенного вреда интересам общества и государства.

Постановление о проверке статьи 7.32 КоАП РФ на соответствие Основному Закону страны публикует "Российская газета".

С жалобой на ущемление своих прав в Конституционный суд Российской Федерации обратилась "Компания Ладога" из Санкт-Петербурга.

В 2018 году эта компания заключила контракт с администрацией Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края на поставку запасных частей к дизель-генератору сельской электростанции.

Свои обязательства компания выполнила, однако на три месяца позже срока, оговоренного в контракте. За опоздание ей пришлось выплатить заказчику пени.

Однако позднее по иску прокурора суд признал "Компанию Ладога" также виновной в совершении административного правонарушения и в соответствии со статьей 7.32 КоАП РФ наказал ее крупным штрафом. Он составил больше 2 миллионов рублей.

Между тем, по мнению заявителя, примененная в данном деле статья говорит только о действиях или бездействии, повлекших неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом. Именно поэтому, уверяет компания, она не должна толковаться расширительно, то есть включать нарушение сроков исполнения обязательств. Иной подход означал бы нарушение конституционного принципа равенства перед законом и судом, права на судебную защиту и даже права частной собственности.

Конституционный суд РФ с таким подходом не согласился. Прежде всего он напомнил, что Гражданский кодекс Российской Федерации "в качестве отдельного нарушения называет просрочку должника, которая по общему правилу не влечет безусловного прекращения договорных обязательств и тем более не исключает необходимость (или допустимость) их исполнения за пределами договорных сроков".

При этом сам факт нарушения сроков и его последствия могут причинить реальный вред интересам общества и государства.

- Законодателем не разграничивается, был ли такой вред причинен неисполнением обязательств, предусмотренных контрактом, или ненадлежащим их исполнением, в том числе вследствие просрочки исполнения обязательства, - указал КС РФ. - Рассматриваемая норма закрепляет административную ответственность не за неисполнение государственного или муниципального контракта, а за такие действия, когда контракт не был исполнен в соответствии с его условиями.

Норма закрепляет ответственность за такие действия, когда контракт не был исполнен в соответствии с его условиями

В решении КС также отмечено, что подобной позиции придерживаются ФАС и суды, которые на практике расценивают просрочку исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по государственному или муниципальному контракту как неисполнение обязательства.

Положения статьи 7.32 КоАП РФ признаны соответствующими Конституции РФ.