КС РФ подтвердил законность штрафов за нарушение сроков госконтракта

Новости

Греция установила "черный рекорд" по коронавирусу 22:43
Сборная России уступает Словакии после первого тайма 22:35
Россия готовит ряд крупных сделок с Суданом 22:14
Словакия - Россия - онлайн-трансляция отборочного матча ЧМ-2022 21:45
Медицинская и торговая ассоциации Австрии поддерживают закупку "Спутника V" 21:19
В Вене жители ощутили подземные толчки 21:08
Бразилия сертифицировала производителя "Спутника V" 21:08
Словения сенсационно проиграла Кипру в матче отбора ЧМ-2022 21:06
СМИ: В Евросоюзе начался раскол из-за "Спутника V" 21:02
Петербургская биржа начала торговать российской рыбой 20:59
Черчесов назвал состав сборной России на матч против Словакии 20:43
В Вооруженных силах вакцинировали от коронавируса более 402 тысяч военных 20:42
Nord Stream 2 AG: "Академик Черский" идет достраивать "Северный поток-2" 20:37
Борисов: Для России в приоритете вакцинация россиян 20:35
В Москве горит ЖК "Аэробус" 20:32
В опрокинувшемся судне в Ленобласти нашли тело погибшего 20:28
Дзюба признан открытием стартовых матчей отбора ЧМ-2022 20:14
Вышел трейлер мультсериала "Бракованная партия" по "Звездным войнам" 20:10
Лукашенко подписал указ о введении ответных санкций 19:33
Левандовский пропустит четыре недели из-за травмы 19:28
СК завершил расследование дела нападавшего на школьниц жителя Севастополя 19:13
Мурашко: В России достаточно вакцины от коронавируса 19:05
В Ленобласти завели дело по факту опрокидывания судна 18:31
Вышел новый трейлер царьпанк-фэнтези "Тень и кость" 18:22
После опрокидывания судна в Ленобласти госпитализированы двое рабочих 18:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
30.03.2021 21:10
Рубрика: Власть

Давши слово, держи...

КС РФ подтвердил законность штрафов за нарушение сроков госконтракта
Текст: Мария Голубкова ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 67(8418)
Конституционный суд РФ счел законной практику привлечения компаний - подрядчиков или исполнителей госконтрактов к административной ответственности, если нарушение сроков их исполнения привело к причинению существенного вреда интересам общества и государства.
Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Постановление о проверке статьи 7.32 КоАП РФ на соответствие Основному Закону страны публикует "Российская газета".

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
КС РФ защитил честное имя обратившихся за налоговым вычетом

С жалобой на ущемление своих прав в Конституционный суд Российской Федерации обратилась "Компания Ладога" из Санкт-Петербурга.

В 2018 году эта компания заключила контракт с администрацией Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края на поставку запасных частей к дизель-генератору сельской электростанции.

Свои обязательства компания выполнила, однако на три месяца позже срока, оговоренного в контракте. За опоздание ей пришлось выплатить заказчику пени.

Однако позднее по иску прокурора суд признал "Компанию Ладога" также виновной в совершении административного правонарушения и в соответствии со статьей 7.32 КоАП РФ наказал ее крупным штрафом. Он составил больше 2 миллионов рублей.

Между тем, по мнению заявителя, примененная в данном деле статья говорит только о действиях или бездействии, повлекших неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом. Именно поэтому, уверяет компания, она не должна толковаться расширительно, то есть включать нарушение сроков исполнения обязательств. Иной подход означал бы нарушение конституционного принципа равенства перед законом и судом, права на судебную защиту и даже права частной собственности.

Фото: iStock
КС РФ признал необходимость корректировки прав наследования

Конституционный суд РФ с таким подходом не согласился. Прежде всего он напомнил, что Гражданский кодекс Российской Федерации "в качестве отдельного нарушения называет просрочку должника, которая по общему правилу не влечет безусловного прекращения договорных обязательств и тем более не исключает необходимость (или допустимость) их исполнения за пределами договорных сроков".

При этом сам факт нарушения сроков и его последствия могут причинить реальный вред интересам общества и государства.

- Законодателем не разграничивается, был ли такой вред причинен неисполнением обязательств, предусмотренных контрактом, или ненадлежащим их исполнением, в том числе вследствие просрочки исполнения обязательства, - указал КС РФ. - Рассматриваемая норма закрепляет административную ответственность не за неисполнение государственного или муниципального контракта, а за такие действия, когда контракт не был исполнен в соответствии с его условиями.

Норма закрепляет ответственность за такие действия, когда контракт не был исполнен в соответствии с его условиями

В решении КС также отмечено, что подобной позиции придерживаются ФАС и суды, которые на практике расценивают просрочку исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по государственному или муниципальному контракту как неисполнение обязательства.

Положения статьи 7.32 КоАП РФ признаны соответствующими Конституции РФ.

Власть Право Административное право Власть Работа власти Судебная система Судебная власть Конституционный суд Административное законодательство Комментарии к документам

Главное сегодня

Соглашения по заморозке цен на сахар и масло продлят автоматически
Nord Stream 2 AG: "Академик Черский" идет достраивать "Северный поток-2"
В опрокинувшемся судне в Ленобласти нашли тело погибшего
Парижский суд поддержал Россию в спорах с Украиной по поводу недвижимости в Крыму
Прототип космического корабля SpaceX взорвался при посадке
Косачев: Чиновники Евросоюза загнали отношения с Россией в тупик
Верховный суд разъяснил, как правильно выплачивать общий кредит после развода