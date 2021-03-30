Российские учёные стали лауреатами престижной научной премии

В Москве прошло награждение лауреатов премии Research Excellence Award Russia 2021. Премия приурочена к Году науки и технологий в России и проводится совместно с Российским Союзом ректоров.

Аналогичные награды вручаются с 2004 самым публикуемым и цитируемым авторам и организациям не только в России, но и в Европе, странах Латинской Америки и Азии.

В этом году российскими лауреатами "в индивидуальном зачете" стали в том числе учёные МГУ, МФТИ, ВШЭ. Учитывались количество опубликованных научных статей, их цитируемость в журналах международного уровня (по данным Scopus) и экспертная оценка.

- Сегодня российские ученые демонстрируют выдающиеся достижения в самых разных областях науки, - отметил ректор МГУ им. Ломоносова, президент Российского Союза Ректоров Виктор Садовничий. - Приятно видеть, что большая часть исследований проводится отечественными университетами. Они обеспечивают не только передачу знаний, но и их производство. Именно университетская наука составляет ядро национальных научных школ и новое поколение их лидеров.

Награды получили 4 ученых Московского университета: профессор физфака Игорь Биленко, ведущий научный сотрудник НИИ Ядерной физики МГУ Василий Тарасов, профессор факультета психологии Тамара Гордеева и ведущий научный сотрудник факультета почвоведения Алексей Качалкин. Кроме того, МГУ получил отдельную награду за вклад в исследования по приоритетам научно-технологического развития России.

Лауреат от МФТИ - Василий Голубев, кандидат наук, доцент кафедры информатики и вычислительной математики, старший научный сотрудник лаборатории прикладной вычислительной геофизики. Он вошел в список победителей премии в номинации: "Самый продуктивный и цитируемый молодой автор в области компьютерных наук".

Два победителя есть и в Высшей школе экономики: научный сотрудник Института статистических исследований и экономики знаний Максим Коцемир и профессор факультета компьютерных наук Дмитрий Ветров.

- Премия Research Excellence Award Russia отмечает достижения российских ученых, чьи научные публикации соответствуют мировому уровню как в количественном, так и в качественном отношении, - прокомментировал первый проректор ВШЭ Леонид Гохберг. - Вручение премии ученым Вышки подтверждает серьезный уровень научной репутации вуза как одного из мировых научных центров. А для многих наших ученых эти награды, надеюсь, послужат стимулом, вдохновляющим на высокие академические достижения.