Лавров рассказал о деятельности России в Афганистане

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что очередной раунд консультаций по Афганистану придал дополнительный импульс переговорному процессу в Дохе. Об этом министр заявил, выступая онлайн перед участниками министерской конференции "Стамбульского процесса" по Афганистану в Душанбе.

Переговоры в Москве прошли 18 марта в рамках расширенной "тройки" с участием России, Китая, США и Пакистана, а также представителей властей ИРА, афганских политических деятелей, Движения талибов (запрещено в РФ) и почетных гостей из Катара и Турции.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, "важными вехами на пути завершения вооруженного конфликта в Афганистане российская сторона считает прекращение боевых действий между США и Движением талибов (запрещено в РФ) и запуск прямых межафганских контактов в Дохе". Но, несмотря на усилия по урегулированию, в Афганистане регулярно происходят теракты и "не исключен сезонный всплеск боевой активности", подчеркнул Лавров.

Министр напомнил о той помощи, которую Россия оказывает Афганистану. "В 2020 году регион, мир в целом столкнулись с новым опасным вызовом - пандемией коронавирусной инфекции. В этих условиях Россия оказала Афганистану адресную гуманитарную помощь... В ноябре-декабре 2020 года направлено более 300 тонн продовольствия. Мы будем продолжать эту помощь", - отметил он.

Также Лавров напомнил, что в июне и ноябре прошлого года в Афганистан были доставлены и безвозмездно переданы средства индивидуальной защиты и медицинские изделия. А в рамках совместного проекта России, Японии и Управления ООН по наркотикам и преступности в сентябре 2020 года в Кабуле состоялась церемония начала строительства Кинологического центра Антинаркотической полиции МВД Афганистана. Афганских кинологов будут обучать в России.

Открывшаяся 30 марта в Душанбе конференция "Сердце Азии - Стамбульский процесс" - региональная афгано-турецкая инициатива, запущенная в 2011 году. Она представляет собой площадку для политического диалога и регионального сотрудничества по содействию стабильности, установлению мира и процветания как в Афганистане, так и во всем регионе. Участниками процесса являются Россия, Азербайджан, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан и Туркмения. В этом году в организации председательствует Душанбе.