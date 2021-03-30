Лучший снайпер баскетбольного ЦСКА американец Майк Джеймс - вновь в центре скандала. И теперь, похоже, неразрешимого.

Броски Майка Джеймса не раз становились победными для ЦСКА. Но теперь, видимо, придется обходиться без них. Фото: Михаил Синицын

Напомним, впервые Джеймс взбунтовался и был отстранен от матчей в конце января. Но тогда клуб посчитал, что разумнее найти компромисс с баскетболистом, который слишком многое определяет в игре команды. Тем более, в тот момент у Майка от рака легких умер дедушка, многое для него значивший. Это тоже было учтено. Президент клуба Андрей Ватутин объявил, что Джеймс, которому предрекали уход из команды, "остается частью коллектива", а сам игрок принес извинения. Теперь предпосылок для повторения такого сценария не видно.

В этот раз полыхнуло на старте недавней игры Единой лиги с УНИКСом. Джеймс о чем-то поругался с главным тренером армейцев Димитрисом Итудисом и самовольно отправился в раздевалку. Позднее ЦСКА выступил с заявлением об отстранении игрока по решению Итудиса. "Никто не может считать себя выше команды. Даже после самых успешных свершений, даже я", - сказал Димитрис уже в интервью греческому ТВ без упоминания фамилий. Но все поняли, о ком речь.

Майк Джеймс: У меня не хватит терпения, чтобы справиться с такой сильной личностью, как я

В ЦСКА, похоже, уже смирились, что с Джеймсом придется расстаться. Сохранить сейчас игрока, значит, нанести ущерб репутации клуба. Но главное сам Майк, судя по всему, виноватым себя не чувствует. Его комментарии в соцсетях уже после отстранения звучат вызывающе. К примеру, Джеймс заявил, что считает себя самым ценным игроком Евролиги, а еще признался, что не хотел бы тренировать себя. "У меня не хватит терпения, чтобы справиться с такой сильной личностью и настолько хорошим игроком, у которого есть свое мнение". Интересно, у какого европейского клуба этого терпения хватит.