Лукашенко подписал указ о введении ответных санкций

Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 марта ввел ответные санкции против юридических лиц государств, которые ранее ввели ограничительные меры в отношении Минска. Информация об этом обнародована на сайте президента РБ.

В объявлении сказано, что указ №128 "О применении специальных мер"​​​ принят "в целях обеспечения безопасности и защиты национальных интересов Республики Беларусь".

"Указом предусматривается введение запрета на ввоз в страну отдельных категорий товаров, а также на импорт работ (услуг), выполняемых юридическими и физическими лицами государств, принявших специальные меры (санкции) в отношении белорусских юридических или физических лиц", также говорится в документе.

Конкретный перечень подпадающих под запрет товаров и услуг будет установлен Совмином Беларуси.

Ранее ряд западных стран, в том числе входящих в ЕС, ввели санкции в отношении ряда белорусских официальных лиц в связи с протестами в стране. Всего в западном санкционном списке 88 белорусских физических лиц и семь организаций.