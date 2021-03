Мария Степанова вошла в "длинный список" Букеровской премии

Российская писательница Мария Степанова попала в "длинный список" Международной Букеровской премии. В 2016 году награду стали вручать ежегодно, и в таком формате Степанова - первый автор из России, сумевший пробиться в номинанты.

В "длинный список" вошли 13 авторов из 12 стран. Марию Степанову заметили благодаря ее книге-эссе "Памяти памяти". Это философско-документальное произведение, где автор пытается исследовать и восстановить свои семейные корни, осмыслить фамильное прошлое. В 2018 году книга получила главную отечественную литературную награду - премию "Большая книга".

"В нынешнем формате, к которому мы пришли в 2016 году, Степанова - первый российский писатель, включенный в "длинный список". В 2009 году в число номинантов попала Людмила Улицкая", - приводит ТАСС слова организаторов премии.

Также в списке номинантов - Нана Эквтимишвили из Грузии с книгой The Pear Field ("Грушевое поле"), Мариана Энрикес из Аргентины с The Dangers of Smoking in Bed ("Опасности курения в постели"), Адания Шибли из Палестины с Minor Detail ("Незначительная деталь"), Эрик Вюйяр из Франции с The War of the Poor ("Война бедных"), а также Нгуги Ва Тхионго из Кении, Сюэ Цань из Китая, Давид Диоп из Франции, Бенхамин Лабатут из Испании, Ольга Равн из Дании, Яап Роббен из Нидерландов, Юдит Шалански из Германии, Анджей Тихий из Швеции. Эти работы были отобраны из 125 произведений.

"Короткий список" из шести книг жюри объявит 22 апреля, а победитель за 2021 год будет назван 2 июня.

Справка "РГ"

Международная Букеровская премия была учреждена в 2004 году и вплоть до 2016 года присуждалась раз в два года. Теперь - каждый год. Победителем может оказаться автор любой книги, которая была переведена на английский и опубликована в Соединенном Королевстве или Ирландии. Денежный эквивалент награды составляет 65 тысяч долларов, эти деньги между собой традиционно делят автор и переводчик.