Мария Степанова вошла в "длинный список" Букеровской премии

Новости

Рособрнадзор: Требования госаккредитации не должны дублировать друг друга 12:05
Карьере обвиненного в каннибализме Арми Хаммера настал конец 11:57
Мошенники присваивали деньги за помощь в оформлении кредита 11:51
Более 40 человек погибли в давке при прощании с президентом Танзании 11:45
Сталлоне разрабатывает несколько сезонов сериала-приквела про Рокки 11:42
Мутко: Необходимо закрепить авторский надзор за архитектурными проектами 11:41
СК: Хозяин квартиры в Зеленодольске угрожал взрывом 11:40
Мутко: Благоустройством дворов должны заниматься муниципалитеты 11:39
Оперштаб: Еще 1165 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:36
В Симферополе зоопарк закрыли из-за лошади, откусившей палец ребенку 11:25
Крупное издательство будет принимать заказы на литературу от заключенных 11:21
У ведущего "Битвы экстрасенсов" Сафронова диагностирован рак 11:21
На любительском турнире по футболу в Москве произошла массовая драка 11:12
Мэр Ниццы предварительно заказал партию "Спутник V" 11:06
Число жертв взрыва газа в Татарстане увеличилось 11:06
Энергетики придумали способ остановить глобальное потепление 11:03
Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев освобожден из тюрьмы 11:00
Режиссер нового "Бэтмена" займется ремейком российского хоррора "Спутник" 10:56
Неизвестные сожгли автомобиль спортивного журналиста Дмитрия Егорова 10:54
Составлен рейтинг самых бестактных городов РФ 10:50
Сериал "Американские боги" закрыт после трех сезонов 10:47
В Арктике создадут научно-образовательный технологический центр 10:43
Стратегическое командование США устроило панику в Сети 10:41
Какие автомобили подорожали в России с начала 2021 года 10:39
Большинство россиян не смеются над неудачными шутками начальства 10:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
30.03.2021 11:38
Рубрика: Культура

Мария Степанова вошла в "длинный список" Букеровской премии

Текст: Инга Бугулова
Российская писательница Мария Степанова попала в "длинный список" Международной Букеровской премии. В 2016 году награду стали вручать ежегодно, и в таком формате Степанова - первый автор из России, сумевший пробиться в номинанты.
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В "длинный список" вошли 13 авторов из 12 стран. Марию Степанову заметили благодаря ее книге-эссе "Памяти памяти". Это философско-документальное произведение, где автор пытается исследовать и восстановить свои семейные корни, осмыслить фамильное прошлое. В 2018 году книга получила главную отечественную литературную награду - премию "Большая книга".

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Диана Арбенина презентовала на Non/fiction книгу прозы "Снежный Барс"

"В нынешнем формате, к которому мы пришли в 2016 году, Степанова - первый российский писатель, включенный в "длинный список". В 2009 году в число номинантов попала Людмила Улицкая", - приводит ТАСС слова организаторов премии.

Также в списке номинантов - Нана Эквтимишвили из Грузии с книгой The Pear Field ("Грушевое поле"), Мариана Энрикес из Аргентины с The Dangers of Smoking in Bed ("Опасности курения в постели"), Адания Шибли из Палестины с Minor Detail ("Незначительная деталь"), Эрик Вюйяр из Франции с The War of the Poor ("Война бедных"), а также Нгуги Ва Тхионго из Кении, Сюэ Цань из Китая, Давид Диоп из Франции, Бенхамин Лабатут из Испании, Ольга Равн из Дании, Яап Роббен из Нидерландов, Юдит Шалански из Германии, Анджей Тихий из Швеции. Эти работы были отобраны из 125 произведений.

"Короткий список" из шести книг жюри объявит 22 апреля, а победитель за 2021 год будет назван 2 июня.

Справка "РГ"

Международная Букеровская премия была учреждена в 2004 году и вплоть до 2016 года присуждалась раз в два года. Теперь - каждый год. Победителем может оказаться автор любой книги, которая была переведена на английский и опубликована в Соединенном Королевстве или Ирландии. Денежный эквивалент награды составляет 65 тысяч долларов, эти деньги между собой традиционно делят автор и переводчик.

Культура Литература

Главное сегодня

МИД РФ: Канадские санкции игнорируют реальность
За сутки в России подтверждено 8277 случаев COVID-19 в 84 регионах
В Минэнерго назвали три фактора, влияющие на цену бензина
В правительстве опровергли сообщения о резком росте цен на молоко
Вакцина AstraZeneca переименована в Vaxzevria
Елизавета Боярская - о новом доме, семье и новых ролях
Почему выставке мертвых тел Body Worlds нужно сказать "нет"