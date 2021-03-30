Медицинская и торговая ассоциации Австрии поддерживают закупку "Спутника V"

Медицинская ассоциация Австрии рекомендовала правительству страны закупить российскую антикоронавирусную вакцину "Спутник V". Также эту идею поддержала и Палата экономики Австрии. Об этом заявили 30 марта соответственно председатель Австрийской врачебной палаты Томас Секереш и глава палаты экономики Харальд Марер.

Заявления последовали после того, как ранее 30 марта канцлер Австрии Себастьян Курц рассказал, что Вена рассматривает возможность закупки 1 миллиона доз "Спутник V" и ведет об этом переговоры с Москвой. Если все сложится удачно, то поставки могут пройти в три этапа в апреле, мае и июне. В настоящий момент представители Австрии и России уже подписали соглашение о соблюдении австрийской стороной режима неразглашения при обмене конфиденциальными документами и обеспечении доступа к сведениям о препарате минздравов двух стран.

"Хотел бы лично поздравить канцлера Курца с промежуточным результатом переговоров и советую закупку", отметил Секереш. Он также подчеркнул, что "благодаря несложным условиям хранения вакцина "Спутник V" также была бы идеальной для использования в частной практике, где огромное желание врачей привиться могло бы способствовать тому, что Австрия сможет добиться больших успехов в вакцинации населения за короткий период времени... Миллионы доз этой вакцины уже привиты без каких-либо серьезных побочных эффектов".

Глава Палаты экономики Марер также заявил, что "мы приветствуем инициативу получить "Спутник V" для Австрии. Надо прививать каждый день, и мы не можем позволить себе перерыв в вакцинации. Решающее значение сейчас имеет тщательная, но быстрая регистрация".