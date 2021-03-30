Мединский: Необходимо принять основы государственной исторической политики

Помощник президента РФ Владимир Мединский уверен, что в России необходимо принять основы государственной исторической политики. Такое мнение он высказал в ходе "круглого стола" в Совете Федерации, посвященного защите исторической правды.

В ходе своего выступления Мединский отметил, что Россия сейчас не обладает полным историческим суверенитетом и усомнился, что подготовка историков находится на должном уровне. "Мы говорим о том, что нам надо увеличить бюджетный прием на исторические факультеты в пединститутах. А чему мы там будем учить? Они начитаются модернизации и либертианства, наслушаются передач на соответствующих радиостанциях, и кого мы воспитаем за бюджетные деньги?" - отметил он.

"Считаем, что очень важным сейчас является подойти к вопросу о разработке и утверждении основ государственной исторической политики", - сказал Мединский и привел в пример основы культурной политики, которые уже разработаны и приняты.

"Как мы можем в истории без такого основополагающего документа говорить о том, куда ж нам плыть? - отметил помощник главы государства. - Сообща, с научным сообществом, другими заинтересованными структурами мы должны разработать такой короткий, понятный и определенный документ. Он сейчас просто жизненно для нас необходим".