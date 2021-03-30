Местами в детсадах не обеспечены 89 тысяч детей

Местами в дошкольных организациях не обеспечены 89 тысяч российских детей. Однако эта цифра на 70% меньше показателей 2018 года. Об этом заявил директор департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко, сообщает РИА "Новости".

- На 1 января 2018 года в России было более 255 тысяч детей от 1,5 до 3 лет, не обеспеченных местами в дошкольных учреждениях, - рассказал он. - На 1 января 2021 года эта очередь была сокращена на 70%, в том числе за счет средств национального проекта "Образование". Сейчас количество детей, не обеспеченных местами, безусловно, еще очень высоко - 89 тысяч. Но работа продолжается.

По словам чиновника, в Минюсте сейчас на утверждении находится документ, регламентирующий порядок обучения в семейной форме.