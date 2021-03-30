МИД РФ: Канадские санкции игнорируют реальность

Новые санкции Канады против России "бесперспективны, противоречат международному праву и игнорируют реальность", считают в посольстве РФ в Оттаве.

"Очередные антироссийские санкции Канады по Крыму, основанные на лжи, фальсификации истории и игнорировании реальности, абсолютно бесперспективны и противоречат не только международному праву, но и гуманитарным принципам. Сколько бы ни "наказывали" западные покровители киевского режима строителей и операторов железной дороги, соединяющей полуостров с Россией, она успешно работает и будет служить на благо нашей страны", - цитирует ТАСС заявление российской дипмиссии.

Так же посольство в Оттаве напомнило, что на референдуме 2014 года подавляющее большинство жителей Крыма "свободно и мирно высказались в пользу воссоединения с Россией".

Референдум стал "реализацией их права на самоопределение, закрепленное в Уставе ООН. Он помог спастись от насилия со стороны тех, кто зажимает русский язык и русскую культуру, рвет вековые связи между братскими народами в угоду чьим-то чужим интересам. Все, кому удалось посетить республику Крым после ее возвращения в родную гавань, стали свидетелями динамичного развития полуострова, укрепления межконфессионального мира и защиты прав проживающих там народов", отмечает посольство.

Ранее Канада заявила, что вводит санкции в отношении еще двух физических лиц и четырех компаний, которые имеют отношение к строительству Крымского моста через Керченский пролив.