МИД РФ: Отказ ЕС приглашать Сирию на свои конференции вызывает вопросы

Отказ Евросоюза приглашать на международную донорскую конференцию, проходящую пятый год подряд, представителей Сирии ставит под вопрос эффективность этой конференции, заявил 30 марта замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин в ходе выступления на мероприятии.

По его словам, "конференция, по замыслу организаторов, нацелена на обсуждение задач по обеспечению гуманитарного содействия и продвижения процесса политического урегулирования в соответствии с резолюцией ООН. Однако, как и прежде, все эти важные для сирийцев вопросы предлагается рассматривать без их непосредственного участия, включая, в первую очередь, неприглашение правительства Сирии - страны - члена ООН. Подобный подход не может не вызывать сожаление и вопросы по поводу эффективности мероприятия".

Дипломат также отметил в своей речи, что Сирия из-за длившегося на протяжении многих лет конфликта находится в состоянии масштабного гуманитарного кризиса, для разрешения которого нужно, в числе прочего, восстановление инфраструктуры.

"Однако все призывы игнорируются в угоду политизированным установкам на отказ от гуманитарного восстановления и дискриминацию правительственных территорий, удушение санкциями с требованием политических преобразований в Сирии", - сказал Вершинин.

Он подчеркнул, что Россия продолжит оказывать помощь Дамаску в борьбе с террористической угрозой.

"Призываем задуматься, к чему приведет социально-экономический коллапс в Сирии, - призвал дипломат. - На карте ближневосточного региона рискует появиться очередная "черная дыра" по примеру Йемена и Ливии, а Запад захлестнет очередная волна беженцев".

Пятая конференция доноров Сирии проходит в формате видеоконференции 29-30 марта.