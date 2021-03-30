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30.03.2021 10:22
Рубрика: Общество

Минприроды: Уровень экологической ответственности среди россиян растет

Текст: Иван Черноусов
Уровень экологической ответственности населения растет: 47% россиян планирует заняться раздельным сбором мусора в течение ближайших двух лет. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды со ссылкой на Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики".
Фото: istockphoto Фото: istockphoto
Фото: istockphoto

Согласно результатам исследования, самыми распространенными действиями оказались те, что подсказаны желанием сэкономить семейный бюджет. В первую очередь, это обращение с вещами и отходами: каждый третий (33%) отдает ненужную одежду, мебель, бытовую технику друзьям, знакомым, соседям, 27% сортируют бытовой мусор.

Кто отвечает за чистоту мусорных площадок

Каждый четвертый (26%) экономит воду, каждый пятый (19%) - электроэнергию. Включенность в остальные практики гораздо меньшая. Так, одноразовыми пластиковыми пакетами пользуются лишь 10% опрошенных, только 6% покупают товары в разлагаемой упаковке или вообще без упаковки. Еще 4%, заботясь о природе, отказываются приобретать не особенно нужные товары, а 3% заменяют покупки редко используемых вещей арендой или совместным потреблением.

Значительное число граждан - 41% - вообще ничего не делают. Следовательно, заключают социологи, потенциал для развития ответственного потребления в России высок. Сравнение показателей текущей и потенциальной вовлеченности показало, что в ближайшие два года самыми востребованными практиками экологически ответственного потребления будут сортировка и утилизация отходов - от раздельного сбора мусора (им намерено заняться 47% населения) до сдачи в пункты приема отслуживших батареек, макулатуры, пластика, стекла, металла.

Кроме того, на первых позициях останутся такие практики, как экономия воды и электроэнергии, использование энергосберегающей бытовой техники. При этом практика раздачи ненужных вещей сдаст позиции с одной трети населения до 26%.

Исследователи отмечают, что приверженность к ответственному потреблению зависит от возраста: чем старше человек, тем больше вероятности, что он начнет экономить воду, а чем младше - приобретать экотовары в биоупаковке и заменять покупку арендой.

Чаще ориентированы на сбережение природы представители профессий системы "человек-человек" (образование, здравоохранение), а также те, кто участвует в добровольческом труде и ощущает себя волонтером.
Кто должен сортировать мусор

Планы на ответственность регулируются и уровнем материального положения - чем он выше, тем больше намерений. Помимо этого, большую роль играет место проживания: жители мегаполисов чаще настроены экономить воду (31% против 23% в целом по стране), тогда как жители городов с населением от 500 тыс. до 1 млн - использовать энергосберегающую технику (25% против 17%).

Среди жителей городов с численностью в 100-250 тысяч человек лишь 3% не собираются потреблять ответственно, в то время как среди всех россиян эта цифра составляет 13%.

Самыми экологически ориентированными федеральными округами страны являются Северо-Западный и Уральский - в данных регионах не собираются переходить к экологической ответственности только 5 и 7 процентов населения.

Общество Экология Правительство Минприроды "Мусорная" реформа

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