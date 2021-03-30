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30.03.2021 12:54
Рубрика: Общество

Минпросвещения: Качество образования снижается из-за обилия разных учебников

Текст: Ксения Колесникова
Обилие разных учебников и программ приводит к снижению качества образования. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов в эфире программы "Диалог" на "Россия-24".
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

- Помню 90-е годы, когда стали говорить о том, что учебников должно быть много. Что должно быть много программ, что чуть ли не в каждой школе должны быть свои программы, - цитирует Сергея Кравцова ТАСС. - Конечно, это ведет к тому, что качество образования сразу падает.

Фото: Николай Хижняк/РИА Новости
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Беседуя с ректором Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николаем Цискаридзе, Сергей Кравцов отметил, что в свое время Финляндия показывала достаточно высокий результат в образовании, но сейчас результаты стали снижаться.

- Потому что они стали говорить, что должно быть определенное множество программ, в том числе учебников, то есть стали разрывать единое образовательное пространство, - считает Сергей Кравцов. - И это сразу влияет на результаты.

Также министр добавил, что в России сейчас воссоздается единое образовательное пространство. Минпросвещения недавно приняло новый федеральный перечень учебников, ограничив таким образом число изданий.

- Даже в советской системе, я помню, когда мы учились, было два или три учебника по математике. То, что все учебники должны быть выверены, это абсолютно точно. По каждому предмету должны быть соответствующие концепции, минимум содержания образования. Сегодня мы его уже разработали, надеемся, что в ближайшее время он будет принят, - рассказал Сергей Кравцов. - И тогда мы как раз и воссоздаем то единое образовательное пространство, которым мы в свое время очень гордились.

Общество Образование Правительство Минпросвещения

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