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30.03.2021 12:23
Рубрика: Общество

Минпросвещения разработает программу воспитания для дошколят

Текст: Ксения Колесникова
Министерство просвещения разработает для семей программу по воспитанию маленьких детей. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов в эфире программы "Диалог" на "России 24".
Фото: Николай Хижняк/РИА Новости Фото: Николай Хижняк/РИА Новости
Фото: Николай Хижняк/РИА Новости

- Я, наверное, впервые об этом скажу. Мы разрабатываем такую программу помощи родителям, у которых родился ребенок, именно с точки зрения того, как его воспитывать, - заявил Сергей Кравцов. - Ребенок в дошкольном возрасте должен максимально развиваться, общаться со сверстниками, играть. У него должны развиваться все основные психологические функции. А в школе его уже потом научат читать и писать.

Фото: Виталий Невар/ТАСС
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По словам министра, это будет не "подготовка к школе", а именно развитие.

- Ошибкой было в свое время, когда мы сказали, что образование - это услуга. Это не так, абсолютно, - заметил Сергей Кравцов. - Образование - это намного больше, шире, фундаментальнее, системнее, это формирование мировоззрения. От системы образования зависит во многом, насколько успешным будет в будущем человек.

В ответ министру ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе отметил, что современным детям сложно объяснить, почему они должны учиться. "Потому что, как правило, сейчас нынешние дети благодаря смартфонам знают про все", - сказал Цискаридзе.

Общество Образование Правительство Минпросвещения

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