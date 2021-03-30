Минпросвещения разработает программу воспитания для дошколят

- Я, наверное, впервые об этом скажу. Мы разрабатываем такую программу помощи родителям, у которых родился ребенок, именно с точки зрения того, как его воспитывать, - заявил Сергей Кравцов. - Ребенок в дошкольном возрасте должен максимально развиваться, общаться со сверстниками, играть. У него должны развиваться все основные психологические функции. А в школе его уже потом научат читать и писать.

По словам министра, это будет не "подготовка к школе", а именно развитие.

- Ошибкой было в свое время, когда мы сказали, что образование - это услуга. Это не так, абсолютно, - заметил Сергей Кравцов. - Образование - это намного больше, шире, фундаментальнее, системнее, это формирование мировоззрения. От системы образования зависит во многом, насколько успешным будет в будущем человек.

В ответ министру ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе отметил, что современным детям сложно объяснить, почему они должны учиться. "Потому что, как правило, сейчас нынешние дети благодаря смартфонам знают про все", - сказал Цискаридзе.