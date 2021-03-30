Минсельхоз не ожидает резких скачков цен на молочную продукцию

Минсельхоз не ожидает существенных колебаний цен на молочную продукцию в 2021 году - его производство стабильно растет в последние годы, цены в последний год увеличивались в пределах инфляции, сообщили в ведомстве.

Так, по данным на 24 марта, цена производителей на молоко сырое составила 26,7 рубля за кг. Это всего лишь на 4% больше, чем на ту же дату в прошлом году. Молоко пастеризованное 3,2% сейчас у производителей стоит 46,8 рубля за кг (плюс 3,5%), молоко сухое цельное - 257,1 рубля за кг (плюс 2,8%), масло сливочное 82,5% - 507,8 рубля за кг (плюс 1,1%), сыры твердые и мягкие - 386,5 рубля за кг (плюс 4,8%).

За прошлый год производство молока в стране достигло 32,2 млн тонн, в этом году Минсельхоз прогнозирует рост до 32,6 млн тонн. Соответственно, увеличивается и выпуск готовой продукции: за январь-февраль упакованного молока было произведено 917 тыс. тонн (плюс 2,7% к уровню за аналогичный период 2020 года). По прогнозу Минсельхоза, это позволит выполнить целевой показатель Доктрины продовольственной безопасности по обеспеченности молоком и молокопродуктами (90%) к 2027 году.

Производители молока получают существенную поддержку от государства, отмечают в Минсельхозе. Это субсидии, льготные кредиты, возмещение части капитальных затрат и гранты. В прошлом году на повышение молочной продуктивности направлено больше средств, чем в предыдущие годы. "Это в том числе говорит о перспективности и инвестиционной привлекательности данного направления", - считают в Минсельхозе.

Действующие и планируемые меры позволят "сохранить необходимый уровень рентабельности предприятий отрасли, поддержать их финансовую устойчивость и обеспечить доступный уровень цен на молочную продукцию для населения, уверены в ведомстве. Например, пошлины на зерновые способствуют снижению цен на корма. Снизить издержки предприятий на маркировку молочной продукции позволят компенсация понесенных затрат, а также льготные инвесткредиты и лизинг на закупку оборудования для маркировки, льготные "короткие" кредиты на его техническое обслуживание, приобретение и нанесение кодов.