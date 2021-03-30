Минздраву предложили внести фитнес в договоры ДМС

Внести фитнес в договоры ДМС предложила Ассоциация операторов фитнес-индустрии России (АОФИ) на совещании по вопросам стимулирования к ведению здорового образа жизни, которое провел министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Такой запрос от страховых компаний существует, отметили в АОФИ, но эта деятельность требует медицинских лицензий. Ассоциация предложила разработать упрощенную систему лицензирования для возможности включения фитнес-услуг в полисы ДМС.

Предложение было одобрено, однако, по мнению министра, реализация данной инициативы потребует "дополнительной проработки в тактической части".

Также президент АОФИ Ольга Киселева предложила сделать фитнес-клубы площадками для реабилитации граждан после инсульта, проблем с опорно-двигательным аппаратом, ковида. Нашими методистами во многих регионах страны уже разработаны такие программы восстановления, отметила Киселева. Но требуется их подтверждение со стороны медицины. Постковидная программа была сразу взята в работу с комментарием министра: "Упаковать в три недели и распространить".

"Период, связанный с пандемией COVID-19, показал, что те, кто внимательно относятся к своему здоровью и своей физической форме, легче переносят коронавирусную инфекцию и быстрее возвращаются к прежнему образу жизни", - сказал министр.