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30.03.2021 04:00
Рубрика: Общество

Минздраву предложили внести фитнес в договоры ДМС

Текст: Ирина Жандарова
Внести фитнес в договоры ДМС предложила Ассоциация операторов фитнес-индустрии России (АОФИ) на совещании по вопросам стимулирования к ведению здорового образа жизни, которое провел министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Фото: Антон Денисов/РИА Новости Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Такой запрос от страховых компаний существует, отметили в АОФИ, но эта деятельность требует медицинских лицензий. Ассоциация предложила разработать упрощенную систему лицензирования для возможности включения фитнес-услуг в полисы ДМС.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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Предложение было одобрено, однако, по мнению министра, реализация данной инициативы потребует "дополнительной проработки в тактической части".

Также президент АОФИ Ольга Киселева предложила сделать фитнес-клубы площадками для реабилитации граждан после инсульта, проблем с опорно-двигательным аппаратом, ковида. Нашими методистами во многих регионах страны уже разработаны такие программы восстановления, отметила Киселева. Но требуется их подтверждение со стороны медицины. Постковидная программа была сразу взята в работу с комментарием министра: "Упаковать в три недели и распространить".

"Период, связанный с пандемией COVID-19, показал, что те, кто внимательно относятся к своему здоровью и своей физической форме, легче переносят коронавирусную инфекцию и быстрее возвращаются к прежнему образу жизни", - сказал министр.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Пандемия коронавируса COVID-19

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