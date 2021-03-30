Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности главы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Алексея Алешина, который руководил ведомством с 2014 года, и назначил нового руководителя. Им стал Александр Трембицкий, который более восьми лет работал в должности заместителя руководителя Ростехнадзора.

Александр Вячеславович Трембицкий родился 1 января 1965 года в городе Усть-Лабинске Краснодарского края. Окончил Кубанский ордена Трудового Красного Знамени сельхозинститут (ныне Кубанский государственный аграрный университет), прошел профессиональную переподготовку в Кубанском государственном университете. До прихода в Ростехнадзор руководил Северо-Кавказским управлением федеральной службы, департаментом по чрезвычайным ситуациям и государственному экологическому контролю администрации Краснодарского края.

Ростехнадзор контролирует безопасность гидротехнических сооружений, кроме судоходных, электрических и тепловых установок и сетей, за исключением бытовых. Также в компетенции ведомства безопасность на промышленных производствах, в сфере использования атомной энергии, хранения и применения взрывчатых материалов промышленного назначения. Ростехнадзор также отвечает за государственный горный, энергетический и строительный надзор.