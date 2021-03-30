Мишустин разрешил получать тесты на COVID-19 через "Госуслуги"

Премьер-министр Михаил Мишустин сделал доступными результаты тестов на коронавирус в личном кабинете на едином портале госуслуг. Туда же можно будет загрузить информацию о вакцинации для предъявления по месту требования. Чтобы воспользоваться новыми функциями, гражданин должен дать согласие на передачу сведений.

Информация будет поступать по защищенным каналам от организаций, проводящих тестирование, в специальный референс-центр Роспотребнадзора, а от него - в личный кабинет. На мобильных устройствах сведения будут отображаться в виде QR-кода, что сделает их считывание более удобным.

Решение принято по итогам пилотного проекта по обработке данных о тестах, стартовавшего в ноябре 2020 года. В правительстве рассчитывают, что новый механизм сэкономит время при получении результатов, снизит количество поддельных справок, а также избавит граждан от необходимости самостоятельно отправлять результаты в Роспотребнадзор по возвращении из-за границы.