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30.03.2021 11:51
Рубрика: Происшествия

Мошенники присваивали деньги за помощь в оформлении кредита

Текст: Михаил Фалалеев

Мошенники присваивали деньги за помощь в оформлении кредита людям с "плохой" кредитной историей. Предложения о своих услугах аферисты размещали в Интернете.

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Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что в Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮАО ГУ МВД России по Москве с заявлением о мошенничестве обратилась жительница столицы. Она рассказала, что нашла объявление о фирме, которая предоставляет брокерские услуги при оформлении кредитов лицам с плохой кредитной историей и низким уровнем дохода. При встрече представитель организации сообщил, что за вознаграждение поможет получить кредит в любом из банков. Женщина согласилась и после заключения договора передала сотрудникам компании 30 тысяч рублей.

Спустя время мошенники сообщили женщине, что у нее очень "плохая" кредитная история, но они могут якобы урегулировать проблемы клиентки с кредитными бюро, после чего ей одобрят кредит в одном из банков. Она вновь согласилась, оплатив еще 65 300 рублей.

Прождав оговоренное время и не получив ответа из банка, женщина попыталась связаться с брокерами, но на ее звонки никто не отвечал. Она поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Фото: iStock
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Оперативники ОЭБиПК УВД по ЮАО ГУ МВД России Москвы задержали четверых подозреваемых. Ими оказались 26-летняя и 47-летняя женщины, 29-летний и 53-летний мужчины. Им предъявлено обвинение в мошенничестве. Трое взяты под стражу, с еще одного взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. В ходе обысков в офисах и местах жительства задержанных полицейские обнаружили предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Полицейские полагают, что злоумышленники могут быть причастны к совершению аналогичных преступлений в отношении не только жителей Москвы и других регионов, но и приезжих граждан.

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