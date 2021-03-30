Мурашко: В России достаточно вакцины от коронавируса

В России достаточно вакцин от коронавируса, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире программы "Док-ток" на Первом канале. Он подчеркнул, что в России девять промышленных площадок, на которых производятся вакцины.

Министр также рассказал, что в ближайшие два месяца начнутся клинические испытания вакцины от коронавируса среди детей. А вот говорить о третьей волне коронавируса сейчас преждевременно, сказал Мурашко, отвечая на вопрос, стоит ли ее ждать.

По его словам, амбулаторно от коронавируса сегодня лечатся более 250 тысяч россиян, еще свыше 100 тысяч человек находятся в больницах. В тяжелом состоянии 1,6 тысячи россиян.