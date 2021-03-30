Мутировавший коронавирус стал нечувствительным к холоду

Ученые выяснили, что самая распространенная мутация коронавируса - D614G - сделала его нечувствительным к низким температурам. Оболочка мутировавшего вируса остается стабильной даже в холоде. Теперь он может существовать достаточно долго при четырех градусах Цельсия.

Первая значимая мутация была зарегистрирована еще весной прошлого года. Она коснулась S-белка - той части вируса, которая обеспечивает его вторжение в организм.

В настоящее время эта мутация есть во всех штаммах, циркулирующих во всех странах.

Как информирует biorxiv.org, исследователям удалось объяснить, почему именно эта вариация коронавируса стала распространяться значительно быстрее изначальной. Оказалось, что S-белок, не имеющий мутацию D614G, менял форму через неделю после пребывания вируса в холодильнике. А новый вариант выдерживал и холод, и повышение температуры. В целом этот штамм оказался значительно более устойчивым к изменениям среды.

Биологи убеждены, что свойства мутировавшего вируса необходимо учитывать при разработке вакцин. Изучение нового штамма позволит увеличить стабильность вакцин, которые были созданы на фрагментах РНК.