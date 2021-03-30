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30.03.2021 14:36
Рубрика: Общество

Мутировавший коронавирус стал нечувствительным к холоду

Текст: Марина Володина

Ученые выяснили, что самая распространенная мутация коронавируса - D614G - сделала его нечувствительным к низким температурам. Оболочка мутировавшего вируса остается стабильной даже в холоде. Теперь он может существовать достаточно долго при четырех градусах Цельсия.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Первая значимая мутация была зарегистрирована еще весной прошлого года. Она коснулась S-белка - той части вируса, которая обеспечивает его вторжение в организм.

В настоящее время эта мутация есть во всех штаммах, циркулирующих во всех странах.

Как информирует biorxiv.org, исследователям удалось объяснить, почему именно эта вариация коронавируса стала распространяться значительно быстрее изначальной. Оказалось, что S-белок, не имеющий мутацию D614G, менял форму через неделю после пребывания вируса в холодильнике. А новый вариант выдерживал и холод, и повышение температуры. В целом этот штамм оказался значительно более устойчивым к изменениям среды.

Биологи убеждены, что свойства мутировавшего вируса необходимо учитывать при разработке вакцин. Изучение нового штамма позволит увеличить стабильность вакцин, которые были созданы на фрагментах РНК.

Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19

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