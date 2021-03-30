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30.03.2021 11:39
Рубрика: Экономика

Мутко: Благоустройством дворов должны заниматься муниципалитеты

Текст: Марина Трубилина

Благоустройство дворов должно быть обязанностью регионов и муниципалитетов. Такое мнение высказал гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко на открытии третьего потока образовательной программы Архитекторы.рф.

Фото: Марина Волосевич
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Города могут благоустраивать дворы в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", отметил Мутко. Правительством ежегодно выделяется около 40 млрд рублей на благоустройство городов, эти деньги можно пускать в том числе и на дворы, сказал он.

"Но все-таки в моем понимании федеральное правительство дворами не должно заниматься. Это моя позиция, хотя она не разделялась, все время дискутировали на эту тему", - сказал Мутко. Федеральные власти должны приходить в города с большими серьезными проектами - выделять средства на благоустройство общественных пространств, набережных (сейчас из 2 тысяч набережных в российских городах обустроено только 10%), центров городов. Благоустройство дворов тоже важно, но это, по мнению Мутко, - прямая задача муниципалитетов и регионов.

Ранее зампредседателя Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев заявлял, что с 2018 года вдвое сократилось количество благоустраиваемых за год дворов, а около 10 регионов совсем прекратили обновление этих территорий. По данным Общероссийского народного фронта только 12% муниципальных образований сейчас проводят работы во дворах.

Экономика ЖКХ

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