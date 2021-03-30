На счета эскроу перешли две тысячи застройщиков

На проектное финансирование перешли более 60 процентов групп строительных компаний в России, через счета эскроу работают две тысячи застройщиков. Двухтысячной стала небольшая региональная компания из Ханты-Мансийского автономного округа, сообщили в ДОМ.РФ.

- На примере двухтысячного застройщика мы видим, что сравнительно небольшие региональные игроки точно так же могут привлекать банковское финансирование под свои проекты, как и крупные девелоперы, работающие в больших мегаполисах, - отметил заместитель руководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Никита Белоусов. - Вместе с тем для отдельных низкомаржинальных проектов необходима дополнительная поддержка. Одной из таких мер стала программа субсидирования ставок по кредитам застройщикам, перефокусированная с начала этого года на региональные стройки.

С проектным финансированием сегодня работают 29 банков, крупнейшие по количеству кредитуемых проектов - Сбербанк (2,2 тысячи), ВТБ (327 проектов) и Банк ДОМ.РФ (321 проект). Московский банк Сбербанка, в частности, в 2020 году более чем в два раза увеличил объемы проектного финансирования жилых объектов недвижимости в столице. Объем кредитного портфеля по состоянию на январь 2021 года превысил 200 миллиардов рублей, почти 70 процентов - проекты со счетами эскроу.

Реформа долевого строительства началась в 2018 году и была призвана решить проблему обманутых дольщиков. Новые правила работы через эскроу-счета предполагают, что девелоперы не могут воспользоваться деньгами дольщиков до того, как строительство будет завершено.

2 триллиона рублей достигнут суммы на счетах эскроу в этом году, прогнозируют эксперты рейтингового агентства НКР

По данным Фонда защиты прав граждан- участников долевого строительства, в России сегодня насчитывается более 121 тысячи обманутых дольщиков. Из них в работе фонда по ходатайству регионов находятся 51,5 тысячи граждан, купивших квартиры в 820 проблемных объектах. "При наличии необходимого финансирования и документации от конкурсных управляющих решения по данным объектам могут быть приняты до конца 2021 года", - отметил глава фонда Константин Тимофеев. В 2019 - 2021 годах были восстановлены права 26 тысяч участников долевого строительства: 16,7 тысячи человек получили денежные компенсации в объеме 26,8 миллиарда рублей, 9,3 тысячи человек - квартиры.

Сегодня в России строится 92,2 миллиона квадратных метров многоквартирного жилья, из них 52 миллиона (56 процентов) - с использованием счетов эскроу. Как отмечают в ДОМ.РФ, менее чем за два года полномасштабной реализации реформы долевого строительства объем проектного финансирования в России превысил 3 триллиона рублей. Из общей суммы кредитных лимитов девелоперами выбрано 1,1 триллиона рублей. На счетах эскроу скопилось уже 1,3 триллиона средств населения. Поскольку банки устанавливают специальные условия для застройщиков по кредитам, обеспеченным средствами на счетах эскроу, средняя ставка по проектному финансированию значительно ниже, чем по другим кредитам нефинансовым организациям. Сегодня она составляет 1,8-4,3 процента в разных федеральных округах.

На счетах эскроу сегодня скопилось уже 1,3 триллиона рублей средств населения

В 2020 году в массовом сегменте столичных новостроек был отмечен рост доли проектов, сданных в срок, - несмотря на месячный простой стройки в начале коронавирусной пандемии. Как отмечают эксперты "Метриум", доля проектов со своевременным вводом достигла уровня 62,1 процента (57 процентов в 2019 году).

По словам управляющего партнера "Метриум" (участник партнерской сети CBRE) Марии Литинецкой, 2020 год стал серьезным испытанием на прочность для строительной отрасли, но столичные девелоперы массового жилья достойно перенесли все трудности. Им удалось не просто сохранить динамику ввода в эксплуатацию своих проектов, но и улучшить показатели. "И это несмотря на то, что весной прошлого года мы стали свидетелями полной заморозки стройки в Московском регионе на целый месяц", - подчеркнула эксперт.

В то же время девелоперы отмечают, что с переходом на проектное финансирование крупные игроки на рынке новостроек вытесняют средних и маленьких. Банки заинтересованы в финансировании высоколиквидных проектов с минимальными рисками, а с застройщиками, имеющими небольшой опыт, сотрудничают неохотно.