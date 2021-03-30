На "Славянском базаре" сойдутся звезды и стихии

В этом году фестиваль длился всего четыре дня вместо традиционных полутора недель. Но на атмосфере праздника это никак не сказалось. Белта

При любой эпидемиологической ситуации "Славянский базар" состоится с 14 по 19 июля. Организаторы фестиваля будут следить за развитием пандемии вместе с Министерством здравоохранения Беларуси.

- При необходимости каждый фестивальный проект можно легко трансформировать в уличный формат, - говорит генеральный директор Центра культуры "Витебск", директор форума Глеб Лапицкий.

На фестивальных конкурсах в Витебске зажглось немало звезд эстрады. Популярные артисты (Таисия Повалий, Филипп Жмахер, Димаш Кудайберген) вернутся в этом году на сцену Летнего амфитеатра. Приедут поздравить фестиваль с юбилеем Роза Рымбаева, Константин Москович, Наталья Королева, Алиса Мон, Ирина Шведова, Сергей Пенкин, Михаил Галустян, Илона Броневицкая, Александр Иванов и группа "Рондо", Александр Добронравов, группа "Дискомафия", Александр Солодуха и другие. Специальный гость - группа Ottawan.

В год своего 30-летия фестиваль соберет лучшие наработки. Организаторы не перестают удивлять: впервые главная фестивальная сцена превратится в ледовую арену, где 14 июля зрители увидят эксклюзивную программу "Увертюра к фестивалю. Огонь и лед", которую специально для "Славянского базара в Витебске" готовят Санкт-Петербургский балет на льду и первый в мире танцующий симфонический оркестр "Concord orchestra" под управлением Фабио Пирола (Италия).

Торжественное открытие, в котором примут участие Тамара Гвердцители, Николай Басков, Александр Буйнов, Ким Брейтбург, Анита Цой и много других любимых артистов, состоится 15 июля.

В этом году слегка переформатируют конкурс молодых исполнителей. В первый день на сцене Летнего амфитеатра участники исполнят мировой хит вместе с балетом Аллы Духовой Todes, который во втором отделении выступит с премьерной сольной программой. Второй конкурсный день, где претенденты на "Золотую Лиру" споют славянский хит в сопровождении Президентского оркестра Республики Беларусь под управлением Виталия Кульбакова, совместят с торжественным закрытием фестиваля. Впервые заявку на участие в вокальном состязании подал Эквадор. Окончательный список конкурсантов появится в начале апреля.

Состоятся уже традиционные День Союзного государства, гала-концерт мастеров искусств Беларуси, ночные концерты "Золотой хит" и "Ритмы лета", полюбившийся зрителям проект "Шансон ТВ - все звезды". Будут и "Театральные встречи", и "Кукольный квартал", и филармоническая программа. А у феста уличного искусства "На семи ветрах", возможно, появится новая площадка - понтонная сцена в месте впадения Витьбы в Западную Двину.