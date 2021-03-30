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30.03.2021 12:59
Рубрика: Общество

Назван средний возраст россиянок, родивших первого ребенка

Текст: Елена Манукиян
Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

В 2020 году средний возраст россиянок, родивших первого ребенка, составил 27-28 лет, заявила Татьяна Голикова на совещании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере во вторник, 30 марта.

Фото: РИА Новости
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По ее словам, все чаще женщины откладывают первую беременность ближе к 30 годам. При этом численность женщин в возрасте от 20 до 29 лет сократилась по сравнению с 2010 годом более, чем на 37% до 7,5 млн человек. Голикова напомнила, что это последствия экономического и социального кризиса 90-х годов прошлого века. Сейчас в репродуктивный возраст вступило как раз поколение девяностых, следует из ее слов. Всего в 2020 году родилось 1,4 млн детей, это на 28% меньше, чем 10 лет назад.

"Сегодня особенно важны мероприятия по поддержке рождаемости. Увеличение численности населения - главная национальная цель", - напомнила Голикова.

Общество Семья и дети

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