Назван средний возраст россиянок, родивших первого ребенка

В 2020 году средний возраст россиянок, родивших первого ребенка, составил 27-28 лет, заявила Татьяна Голикова на совещании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере во вторник, 30 марта.

По ее словам, все чаще женщины откладывают первую беременность ближе к 30 годам. При этом численность женщин в возрасте от 20 до 29 лет сократилась по сравнению с 2010 годом более, чем на 37% до 7,5 млн человек. Голикова напомнила, что это последствия экономического и социального кризиса 90-х годов прошлого века. Сейчас в репродуктивный возраст вступило как раз поколение девяностых, следует из ее слов. Всего в 2020 году родилось 1,4 млн детей, это на 28% меньше, чем 10 лет назад.

"Сегодня особенно важны мероприятия по поддержке рождаемости. Увеличение численности населения - главная национальная цель", - напомнила Голикова.