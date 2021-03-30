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Текст:   Ольга Игнатова 
03:00 30.03.2021

Названы суммы, которые россияне готовы потратить на покупку дачи

Приобрести дачу или загородный дом в 2021 году намерены 6% российских семей. Среди городов с населением от 500 тысяч человек больше всего потенциальных покупателей загородной недвижимости в Санкт-Петербурге, Красноярске, Москве, Омске и Тюмени.
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Такие данные приводятся в исследовании Финансового университета при правительстве РФ и страховой компания "Ингосстрах" (есть в распоряжении "Российской газеты"). На приобретение дачи россияне в среднем рассчитывают потратить 562 тысяч рублей. Больше всего москвичи - 986 тысяч рублей. Помимо Москвы наибольшие потенциальные расходы на приобретение загородной недвижимости характерны для Санкт-Петербурга, Ярославля, Воронежа и Казани. Например, петербуржцы могут потратить на дачу в среднем 688 тысяч рублей.

Фото: Алексей Павлишак/ ТАСС
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Как отмечается в исследовании, 2019 год был непростым на рынке загородной недвижимости. Спрос на нее стагнировал, а в июле-октябре имел тенденцию к снижению. Однако в ноябре 2019 года падение спроса на загородную недвижимости (дач и загородных домов) прекратилось и рынок вернулся к росту спроса. Особенно быстро спрос на нее начал увеличиваться с апреля-мая 2020 года, с началом карантинных противоэпидемических ограничений, призванных снизить темпы распространения коронавирусной инфекции. Жители городов, запертые в своих квартирах ограничениями на передвижения, начали искать возможности вырваться из них и обеспечить себе и семьям более комфортное существование. Из-за этого в мае 2020 года спрос на загородную недвижимость вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а спрос на земельные участки под застройку - в 2,25 раза.

Во второй половине 2020-го - начале 2021 года спрос на загородные дома и участки земли продолжал расти, хотя и не такими высокими темпами. Но, тем не менее, россияне и в этом году намерены активно обзаводиться домиками вдалеке от больших городов.

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