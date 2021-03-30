Нормы содержания мышьяка в российской рыбе могут пересмотреть

России нужно менять нормы содержания мышьяка в рыбе. Из-за действующих россияне рискуют здоровьем, а предприятия - бизнесом. В рыбе может оказаться в разы больше токсичного неорганического мышьяка. И это по существующим нормам будет абсолютно законно.

В рыбе и морепродуктах мышьяк содержится часто в органических соединениях, которые считаются либо нетоксичными, либо малотоксичным, в отличие от неорганических, напомнил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов. Но на момент утверждения техрегламента в 2011 году не было технических возможностей отделять одно от другого и было решено взять за основу советский ГОСТ, по которому нужно определять в рыбе общий мышьяк. Его содержание не должно превышать 5 мг на кг продукции.

По словам Соколова, в отличие от России во многих странах вовсе нет норм по содержанию мышьяка - например, в Японии или Южной Корее, где потребляется большое количество рыбы, а у населения продолжительность жизни выше, чем в России. Во многих странах считают только токсичный неорганический. В Китае установили жесткие нормативы, но только по неорганическому мышьяку. И это наиболее правильное решение, считает Соколов.

От существующих в России норм, по словам заместителя председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константина Долгова, ежегодно внутренний рынок и экспортеры из-за неправильного определения мышьяка теряют до 160 тысяч тонн рыбной продукции. Целые промыслы - глубоководные рыбы, крабы, водоросли - оказались недоступными для россиян, утверждает Соколов. Анализы показывают превышение допустимых норм, но зачастую это безвредный органический мышьяк. И наоборот: если где-то произошла техногенная катастрофа, уровень мышьяка в рыбе может оказаться на уровне 3 мг на кг. Такая продукция спокойно поставляется на российский рынок. Но в Китае ее однозначно забракуют: там предельное содержания неорганического мышьяка не должно превышать 0,1 мг на кг, говорит председатель Рыбного союза Александр Панин.

Росрыболовство, Совет Федерации, Россельхознадзор, отраслевые эксперты предлагают пересмотреть в техрегламенте норму содержания мышьяка в рыбе: считать только неорганический мышьяк и для него установить более жесткие нормы. Такие рекомендации в феврале этого года были направлены в правительство по итогам совещания в Совете Федерации.

В каждой стране сегодня действуют свои нормы содержания неорганического мышьяка в рыбе, и у всех стран разный уровень ее потребления. Но сейчас недостаточно исследований, насколько мышьяк из органических соединений может переходить в другие, опасные для здоровья людей формы, обращает внимание представитель Всемирной организации здоровья Мелита Вуйнович. Поэтому возможные изменения норм требуют тщательной оценки всех рисков для здоровья человека.