Председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что в настоящее время существует практика изъятия домашних животных у владельцев-должников в рамках исполнительного производства.

Конечно, "дворнягу беспородную" у человека не заберут. Однако если в доме должника живет какой-то особо породистый кот, он рискует оказаться у судебных приставов. Такие аресты являются, скорее всего, психологической мерой, чтобы заставить должника нервничать и искать деньги. Павел Крашенинников подчеркнул, что предлагаемые изменения будут способствовать более гуманному отношению к домашним животным, обеспечению надлежащих условий их содержания и эмоциональному благополучию их владельцев. Также уточняется, что понятие "домашних животных" определено положениями Закона "Об ответственном обращении с животными...". Если же должник профессионально занимается разведением животных, то они для него товар, соответственно, их можно будет забрать.