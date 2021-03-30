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30.03.2021 21:19
Рубрика: Власть

У должников перестанут забирать питомцев

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Неделя № 68(8419)
Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект, запрещающий приставам арестовывать у должников домашних животных. Соответствующие поправки предлагается внести в ГПК. С инициативой выступили депутаты Павел Крашенинников и Владимир Бурматов, являющиеся председателями профильных комитетов Госдумы.
Теперь даже породистых котов не разлучат с хозяевами за хозяйские долги... Фото: iStock Теперь даже породистых котов не разлучат с хозяевами за хозяйские долги... Фото: iStock
Теперь даже породистых котов не разлучат с хозяевами за хозяйские долги... Фото: iStock

Председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что в настоящее время существует практика изъятия домашних животных у владельцев-должников в рамках исполнительного производства.

Фото: Елена Нагорных/РГ
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Конечно, "дворнягу беспородную" у человека не заберут. Однако если в доме должника живет какой-то особо породистый кот, он рискует оказаться у судебных приставов. Такие аресты являются, скорее всего, психологической мерой, чтобы заставить должника нервничать и искать деньги. Павел Крашенинников подчеркнул, что предлагаемые изменения будут способствовать более гуманному отношению к домашним животным, обеспечению надлежащих условий их содержания и эмоциональному благополучию их владельцев. Также уточняется, что понятие "домашних животных" определено положениями Закона "Об ответственном обращении с животными...". Если же должник профессионально занимается разведением животных, то они для него товар, соответственно, их можно будет забрать.

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