Обе игры четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов между "Порту" (Португалия) и лондонским "Челси" пройдут в Севилье, сообщается на официальном сайте УЕФА. Матчи запланированы на 7 и 13 апреля.

Ранее английские клубы уже проводили свои поединки плей-офф еврокубков на нейтральном поле из-за угрозы распространения новых штаммов коронавирусной инфекции. Тот же "Челси" играл с "Атлетико" в Бухаресте, а "Ливерпуль" встречался с немецким "Лейпцигом" в Будапеште.

Напомним, что первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов состоятся уже в следующий вторник 6 апреля: мадридский "Реал" примет "Ливерпуль", а "Манчестер Сити" сыграет с дортмундской "Боруссией". На следующий день на поле в Севилье выйдут "Порту" с "Челси", в параллельном поединке в Мюнхене будут соперничать "Бавария" и "Пари Сен-Жермен".