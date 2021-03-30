Объявление о приёме документов на соискание премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых учёных

Совет при Президенте Российской Федерации по науке и образованию начинает приём документов на соискание премии Президента в области науки и инноваций для молодых учёных за 2021 год.

Бумажные оригиналы представлений на соискателей премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых учёных направляются в Совет при Президенте по науке и образованию заказным почтовым отправлением по адресу: 103132, г. Москва, Старая площадь, д. 4, с пометкой: "В Управление Президента Российской Федерации по научно-образовательной политике. На соискание премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых учёных за 2021 г.". Телефоны: (495) 606-19-38, (495) 606-24-87, (495) 606-06-51, (903) 969-92-46.

Передача бумажных оригиналов представлений возможна также через филиал отдела по обеспечению фельдъегерской связью Администрации Президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, Старая площадь, д. 2/14, подъезд 1А (окно "прием служебной корреспонденции", телефон: (495) 606-38-35), с понедельника по пятницу (включительно), кроме праздничных дней, с 9:00 до 17:00 (материалы передаются по реестру с круглой печатью организации, ее полным наименованием, адресом и контактными телефонами, с записью: "В Управление Президента Российской Федерации по научно-образовательной политике. На соискание премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых учёных за 2021 г.").

Регистрация не содержащих информацию ограниченного доступа представлений на соискателей премии Президента в области науки и инноваций для молодых учёных и приём прилагаемых к ним материалов в электронном виде производятся на сайте Российского научного фонда - https://grant.rscf.ru/awards. Оформление представлений на соискателей премии Президента Российской Федерации, научные исследования и разработки которых содержат информацию ограниченного доступа, устанавливаются с учетом положений законодательства Российской Федерации, регулирующего порядок доступа к указанной информации и доставляются также через филиал отдела по обеспечению фельдегерской связью Администрации Президента Российской Федерации, без регистрации на сайте Российского научного фонда.

Срок приёма документов: 15 апреля - 15 октября 2021 года.





Требования к оформлению документов и материалов, представляемых на соискание премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых

1. Настоящие Требования разработаны в соответствии с Положением о премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 18 июня 2015 г. № 312 (далее - Положение).

2. В соответствии с пунктом 10 Положения выдвижение на соискание премии производится НЕ РАНЕЕ даты опубликования в печати настоящего объявления. Лицо или ученый (научный, научно-технический) совет, а также совет молодых ученых и специалистов, обладающие в соответствии с пунктом 11 Положения правом выдвигать кандидатуру (коллектив) на соискание премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых (далее - премия Президента), направляют в Совет при Президенте Российской Федерации по науке и образованию подписанное, заверенное в организации или нотариально представление (датой выдвижения считается дата подписания представления выдвигающим кандидатуру лицом или дата заседания совета, на котором состоялось выдвижение путем тайного голосования), в котором указываются:

а) описание исследований или разработок (полное изложение достигнутых результатов, завершающееся обобщающей формулировкой, в которой говорится, за какие достижения в области науки и инноваций предлагается присудить премию);

б) значимость представленных соискателем (коллективом) исследований или разработок (для теоретических работ - подтверждение вклада в развитие соответствующей тематики/отрасли науки, для поисковых исследований - потенциал дальнейшего применения полученных научных результатов, для разработок - научно-технический уровень разработанных образцов новой техники и прогрессивных технологий, их конкурентоспособность на международном рынке, вклад в повышение обороноспособности страны, а также масштаб осуществленного или потенциального внедрения разработанных образцов и технологий);

в) научно-популярное описание представленных соискателем (коллективом) исследований или разработок (изложение достигнутых результатов и значимости вклада в форме научно-популярного эссе);

г) фамилия, имя и отчество (также латинскими буквами), дата и место рождения, серия, номер паспорта, дата и место его выдачи, адрес места жительства, контактные номера телефонов и адреса электронной почты, гражданство, текущее место работы и должность с указанием периода работы, предыдущие места работы за последние пять лет (при наличии) с указанием периода работы и должности, сведения об общем образовании (название и номер учебного заведения, город и год окончания), сведения о высшем образовании (название учебного заведения, город и период обучения) с указанием специальности, ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии), почетное звание (при наличии), сведения о получении грантов, стипендий, премий (при наличии), сведения о публикационной и патентной активности (общее количество публикаций, количество публикаций в изданиях, индексируемых в базах данных Web of Science, Scopus, РИНЦ и соответствующий индекс Хирша, количество патентов) соискателя. Возраст соискателя не должен превышать 35 полных лет на дату его выдвижения;

д) области научного знания работ, соответствующие научным специальностям, предусмотренным действующей на момент представления Номенклатурой специальностей научных работников;

е) резюме с обязательным описанием личного вклада соискателя в развитие отечественной науки и инновационной деятельности с учетом критериев, предусмотренных пунктами 2 и 3 Положения, содержащее изложение решаемых соискателем научных проблем и конкретных задач по теме исследований или разработок их актуальности, новизны и практического использования, либо иных результатов научной или инновационной деятельности, существенно обогативших отечественную науку, оказавших значительное влияние на развитие научно-технического прогресса, экономики и социальной сферы;

ж) сведения о выполненных или выполняемых соискателем (коллективом) научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах в рамках государственных контрактов, грантов, договоров с российскими и зарубежными научными организациями и фондами;

з) сведения о наличии у соискателя премий, призов и иных наград, свидетельствующих о признании его научных или иных творческих достижений, к которым относятся награды и премии иностранных государств, международные премии, награды и призы;

и) аннотированный перечень основных публикаций и/или документов, подтверждающих государственную регистрацию результатов интеллектуальной деятельности, по теме исследований или разработок, за создание которых их автор (коллектив) выдвигается на соискание премии Президента Российской Федерации;

3. Если в соответствии с пунктом 7 Положения выдвигается коллектив соискателей (не более трех человек), в представлении указываются предусмотренные пунктом 2 настоящих Требований сведения о каждом соискателе, о его личном вкладе в общие результаты научных исследований, разработку образцов новой техники и технологий, а также сведения о наличии у каждого из соискателей премий, призов и иных наград.

4. В случае если представление подписывается лицом, имеющим право выдвигать кандидатуру (коллектив) на соискание премии, в представлении указываются его фамилия, имя и отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, гражданство, место работы или род занятий, лауреатское, ученое и (или) почетное звание, контактные телефоны, а также прилагается копия подписанного и заверенного документа, подтверждающего наличие у данного лица права выдвижения на соискание премии.

5. В случае если кандидатура (коллектив) выдвигается ученым (научным, научно-техническим) советом, либо советом молодых ученых и специалистов, к представлению прилагается протокол (выписка из протокола) заседания соответствующего совета с решением о выдвижении кандидатуры (кандидатур) на соискание премии путем тайного голосования, а также полные контактные данные организации и председателя совета (либо подписавшего протокол лица).

6. Рекомендуемый объем представления - до 7 страниц, для коллективов - до 15 страниц. К представлению прилагаются опубликованные научные работы, иные документы, подтверждающие авторство конструкторских, технических разработок, технологических процессов и других инновационных достижений по теме исследований или разработок, за создание которых их автор (коллектив) выдвигается на соискание премии Президента Российской Федерации.

Перед направлением бумажного оригинала представления почтой в адрес Совета необходимо зарегистрировать и представить на сайте - https://grant.rscf.ru/awards электронные версии подписанного, заверенного и отсканированного представления, а также всех прилагаемых материалов, включая подписанные, заверенные и отсканированные копии решения о выдвижении кандидатуры (коллектива) на соискание премии (копии документа, подтверждающего наличие права выдвижения на соискание премии), перечень прилагаемых материалов, научных публикаций и патентов автора, а также копии статей, патентов, научно-технических отчетов и т.п. автора по теме исследований или разработок.

7. Оформленный в соответствии с требованиями бумажный оригинал представления с приложением к нему всех материалов направляются (СТРОГО после регистрации и отправки электронных материалов через сайт - https://grant.rscf.ru/awards) в Совет при Президенте Российской Федерации по науке и образованию заказным почтовым отправлением с описью вложения.

8. Представления, не отвечающие настоящим Требованиям и Положению, к рассмотрению не принимаются. Также не принимаются представления:

а) поступившие позже срока приема документов, установленного настоящим объявлением о приеме документов на соискание премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых (датой приема бумажных оригиналов представлений считается день ПОСТУПЛЕНИЯ в Администрацию Президента Российской Федерации);

б) без подписанных и заверенных документов, подтверждающих право выдвижения (в т. ч. протоколов заседаний советов организаций);

г) поступившие почтой в виде бумажных оригиналов, но не прошедшие регистрации на сайте - https://grant.rscf.ru/awards в электронном виде, либо, наоборот, зарегистрированные на сайте - https://grant.rscf.ru/awards в электронном виде, но без направления бумажных оригиналов в адрес Совета.

9. Представления, а также прилагаемые к ним материалы возврату не подлежат.