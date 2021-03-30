Один из лучших смартфонов на Android. Обзор Sony Xperia 5 II

Попроси любого современного человека назвать смартфон с необычным дизайном - с большой вероятностью он назовет одну из моделей Sony. Японская компания вот уже много лет остается верна себе и своему видению того, каким должен быть смартфон, в том числе и внешне.

Впрочем, от угловатых "кирпичиков", которые смотрятся так уютно-лампово, Sony уже отказывается - герой обзора, выпущенный осенью 2020 года субфлагман Xperia 5 II, имеет вполне себе закругленные края, и смотрится это очень мило.

Фото: Антон Благовещенский

Начнем с характеристик. Термин "субфлагман" этому девайсу не сказать чтобы сильно подходит - просто он кажется настолько миниатюрным, что практически все современные модели на рынке - и бюджетные, и дорогие - кажутся на его фоне настоящими громадинами. За исключением разве что совсем дешевых моделей на Android Go, куда большой экран не ставят из соображений экономии.

Характеристики и удобство

Итак, Sony Xperia 5 II имеет необычный OLED-экран 6,1 дюйма с разрешением 2520x1080 пикселей, то есть соотношение сторон составляет 21:9. Производитель заявляет, что на таком экране удобно смотреть широкоформатное кино, однако это далеко не единственный плюс вытянутой матрицы.

Смартфон оснащается 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной - в базовой версии. Разумеется, предусмотрен и слот для карт microSD. Процессор - почти топовый Snapdragon 865 (и мощнейший на момент выпуска). Аккумулятор емкостью 4000 мАч поддерживает быструю зарядку через порт USB-C. Все необходимые современные интерфейсы на месте - NFC, Bluetooth 5.0, слот для двух SIM-карт, водозащищенный корпус с разъемом для наушников.

Отдельно стоит остановиться на камере, которая включает в себя три "честных" модуля с оптикой Zeiss и оптической стабилизацией, каждый на 12 Мп - основной, широкоугольный и оптический зум.

Для управления фирменным приложением камеры используется отдельная выделенная кнопка, а еще одна предназначена для запуска голосового ассистента Google. Кнопку "связи с ассистентом" оценят те, кто не любит функцию "Окей, Google" - многим не нравится, что смартфон их якобы подслушивает.

Внешность и удобство использования хочется оценить на пятерку. Sony Xperia 5 II заключен в стеклянный корпус очень приятного синеватого цвета. К сожалению, он быстро собирает отпечатки пальцев, но есть изящное решение этой проблемы. Нет, не пакетик от телевизионного пульта, а защитная гидрогелевая пленка.

Ее особенность в том, что благодаря своей мягкости она не покрывается мелкими царапинами, постепенно становясь матовой, а остается глянцевой более долгое время и придает смартфону свежий вид.

Такую же пленку можно наклеить и на экран, если будет желание, но о родном олеофобном покрытии придется забыть, а оно у "соньки" отличное.

Экран

Кстати, об экране. Его вытянутость стала огромным плюсом, который проще всего описать на паре примеров. Скажем, писать комментарий в Instagram можно, видя всю фотографию целиком - ее не скрывает экранная клавиатура, как это случается на более "коротких" дисплеях. То же касается и переписки - во время ответа можно видеть большой кусок диалога, чтобы не терять мысль.

Другой пример - набор текста на экранной клавиатуре, который легко осуществляется одной рукой. Об этом, наверное, уже мало кто помнит, но были такие благословенные времена, когда набрать текст можно было одним лишь большим пальцем одной руки, не подключая. В Sony Xperia 5 II проблема "ой, не дотягиваюсь до дальних букв" решена без костылей, а длинный экран даже при появлении экранной клавиатуры выводит достаточно контента, чтобы не страдать.

Дисплей имеет весьма насыщенные, но не вырвиглазные цвета и гибко настраивается - можно выбрать несколько режимов предустановленного баланса белого, от теплого до холодного с переходом через умеренный, а можно настроить все полностью самостоятельно.

Отдельный писк - частота обновления экрана 120 Гц. У этой технологии явно большое будущее, и перейти на нее стоит всем без исключения. Потому что это совершенно другой уровень восприятия объектов - вся анимация становится более плавной, а девайс начинает казаться... отзывчивее, что ли. Очень приятное ощущение, после познания которого вернуться к стандартным 60 Гц очень сложно. Спасает лишь понимание того, что батарея в таком режиме садится быстрее. Хотя и не столь драматично, как об этом часто пишут - если верить субъективным ощущениям, то процентов на пять.

Батарея

Раз уж зашла о ней речь, нельзя не похвастаться показателями автономности. В популярном тесте PCMark Work девайс продемонстрировал живучесть на уровне 13 часов 14 минут. Этот тест эмулирует режим повседневного использования - с просмотром веб-страниц, редактированием фото и всем таким прочим. На Reddit пишут, что улучшение характеристик автономности произошло после обновления до Android 11 - почему бы и не поверить? Для аккумулятора на 4000 мАч это очень хороший показатель - видимо, в Sony грамотно оптимизируют энергопотребление. Быстрая зарядка Qualcomm Quick Charge 4+ только улучшает общую картину.

Кстати, на Xperia 5 II установлен чистый Android, то есть с фирменными приложениями от Google вроде любимой всеми "звонилки" с достойным антиспамом и отсутствием каких-либо визуальных улучшений. Поддерживаются жесты в стиле iOS, как и все остальные фишки Android 11 - который, кстати, уже давно доступен.

Съемка

В Сети встречаются жалобы на невозможность установить или использовать Google Camera, однако фирменную камеру Sony ругать совершенно не за что. Она запускается быстро, оперативно переключается между объективами и разве что немного задумывается при съемке в темноте.

Процесс съемки выглядит гораздо увлекательнее в приложении Camera Pro, где можно выбрать, как на настоящем фотоаппарате, приоритет выдержки или диафрагмы, выставить значение ISO, поиграться с балансом белого, скорректировать экспозицию, сделать фото в RAW и так далее. Для фанатов видео есть приложение Video Pro, а запись можно осуществлять в разрешении 4K и с частотой 60 кадров в секунду.

Картинку с камер хочется назвать ламповой - настолько она выходит домашне-уютной без какой-либо обработки. Сама камера хорошо отрабатывает и широкоугольную, и стандартную съемку, да и к оптическому зуму тоже никаких вопросов нет - разве что за исключением небольших хроматических аберрацций (фиолетового свечения на границе светлых и темных объектов).

Что касается селфи-камеры, то она работает немного необычно - к этому нужно будет привыкнуть. В условиях недостаточно освещения кадр заметно замыливается, и кажется, будто кожа лица очень сильно разглажена "бьютификатором". Однако после того, как снимок сделан, можно зайти в галерею и убедиться, что все черты лица и морщинки никуда не подевались и находятся на своих местах.

Беспроводные интерфейсы работают без каких-либо нареканий. Bluetooth быстро "хватает" наушники, включая "большие" Plantronics Backbeat Pro и "маленькие" AirPods второго поколения, Wi-Fi ловит даже через стену, а NFC платит, пока на карте есть деньги (потом технологии становятся уже бессильны).

Производительность

Производительность Sony Xperia 5 II, несмотря на то, что смартфону уже около полугода, все еще топовая. На примере Asphalt 9 можно видеть, что анимация на максимальных настройках не дергается, работает очень плавно и без фризов. Сам аппарат за час игры не нагрелся заметно ни в одной части (но слегка потеплел во время зарядки).

Минусов у смартфона пожалуй, два. Во-первых, это отсутствие беспроводной зарядки. Во-вторых, сканер отпечатка пальца в одном случае из двадцати или тридцати не узнает отпечаток. Возможно, это связано с его формой - датчик встроен в достаточно узкую кнопку питания. Однако проблема решается просто - нужно просто еще раз зарегистрировать тот же палец как новый паттерн, и аппарат практически полностью прекратит ошибаться.

Выводы

В заключение принято сравнивать смартфон с конкурентами, но в случае с Sony Xperia 5 II даже и сравнить-то не с чем. Аппарат вышел очень самобытным, но одновременно удобным для всех. Он получил практически все смартфонные инновации, включая процессор Snapdragon топовой линейки, порт USB-C, не лишился разъема для наушников, но отлично работает и с беспроводными "ушами", обзавелся дисплеем на 120 Гц. На старте продаж кого-то могла отпугнуть цена, но сейчас смартфон продается за 50-55 тысяч рублей. Этих денег он стоит точно.