Оригинальную версию игры XIII бесплатно отдают для ПК

В онлайн-магазине GOG в ближайшие двое суток бесплатно раздают игру XIII, выпущенную в 2003 году издателем Ubisoft.

В шпионском боевике с сэл-шейдерной графикой и классическим комиксным нарративом игроку предстоит вжиться в роль потерявшего память секретного агента, у которого на хвосте висят ФБР, ЦРУ, банда убийц и прочие злодеи.

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В 2020 году вышел ремейк XIII, получивший крайне низкие оценки от критиков и геймеров, оригинальная версия, несмотря на устаревшую графику, выглядит на его фоне куда в более выигрышном свете.