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Оригинальную версию игры XIII бесплатно отдают для ПК

Текст:   Богдан Бобров
30.03.2021,  
17:40
Фото: Скриншот YouTube Фото: Скриншот YouTube
Фото: Скриншот YouTube

В онлайн-магазине GOG в ближайшие двое суток бесплатно раздают игру XIII, выпущенную в 2003 году издателем Ubisoft.

В шпионском боевике с сэл-шейдерной графикой и классическим комиксным нарративом игроку предстоит вжиться в роль потерявшего память секретного агента, у которого на хвосте висят ФБР, ЦРУ, банда убийц и прочие злодеи.

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Акция приурочена к весенней распродаже в сервисе.

В 2020 году вышел ремейк XIII, получивший крайне низкие оценки от критиков и геймеров, оригинальная версия, несмотря на устаревшую графику, выглядит на его фоне куда в более выигрышном свете.

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