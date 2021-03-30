Пандемия коронавируса практически погубила круизный бизнес. Из-за всех ограничений компании-судовладельцы были вынуждены поставить лайнеры на прикол, а то и вовсе сдать их на металлолом.

До середины XX века суда разбирали на тех же верфях, где их и строили, но с учетом всех затрат на специальное оборудование, найм квалифицированных рабочих, соблюдение экологических требований во многих странах стало невыгодным заниматься утилизацией судов. В итоге сформировались несколько крупных центров по разделке кораблей: в Индии (Аланг), Пакистане (Гадани), Бангладеше (Ситакунда), Турции (Алиага), Китае (Цзянъинь) и США (Браунсвилл). До пандемии сюда отправлялись в основном сухогрузы и контейнеровозы. Но кризис на рынке круизных перевозок внес свои коррективы. "После начала пандемии круизные лайнеры ощутимо сменили курс на Алиагу", - отметил владелец судоразделочной верфи на западе Турции Камиль Онал.

По его словам, в прошлом году ему пришлось увеличить количество работников со 1500 до 2500, чтобы справиться с возросшей нагрузкой.

Кстати, процесс разделки судов наносит ощутимый вред окружающей среде: в воду попадает много металлолома, который уносится течением, остатки нефтепродуктов, сгоревшая краска. Чтобы предотвратить опасность разлива опасных отходов и пожаров, турецкая верфь по разборке судов проводит работу в забетонированной зоне (в отличие от Индии и Бангладеш, где работы могут вестись и на пляже).

Кстати, чтобы извлечь максимальную выгоду из утилизации сухогруза или контейнеровоза, судно, отправляющееся в последний рейс (до порта возле разделочного центра), заполняют рудой, углем, металлоломом. В случае с лайнерами такое невозможно, но и тут владельцы находят способы минимизировать свои потери. Так, с них продается вся мебель, отделка из дерева, посуда, украшения, произведения искусства. За подобными вещами охотятся коллекционеры и бывшие туристы.

Судовладельцы вынуждены поставить лайнеры на прикол

Так что рынок подобных вещей если еще не перенасыщен, то в скором времени будет. Еще в прошлом году один из крупнейших в мире судо­владельцев Carnival Corp., потерявшая из-за пандемии миллиарды долларов, заявила, что планирует продать 18 лайнеров из своего флота. В турецкую Алиагу уже отправились Carnival Fantasy и несколько его собратьев, построенных в 1990-х годах и на борту которых еще год назад вовсю развлекались пассажиры.