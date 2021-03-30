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30.03.2021 17:27
Рубрика: Происшествия

Парижский суд поддержал Россию в спорах с Украиной по поводу недвижимости в Крыму

Текст: Иван Петров

Апелляционный суд Парижа сегодня отменил вынесенное в 2018-м году арбитражное решение по иску ПАО "Государственный ощадный банк Украины". Об этом сообщается на сайте министерства юстиции России.

Фото: iStock
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В Минюсте напомнили, что иск к России представители Ощадбанка подали в 2015 году, "Требования банка были связаны с якобы произошедшей после воссоединения Крыма с Россией экспроприацией его имущества, - рассказали в российском Минюсте. - Согласно арбитражному решению Россия должна была выплатить компенсацию в размере более 1 млрд долларов США за якобы причиненные истцу убытки". Истец в своих доводах ссылался на Соглашение между Россией и Украиной "о поощрении и взаимной защите инвестиций".

В принятом же 30 марта решении Апелляционный суд Парижа поддержал довод министерства юстиции России - "об отсутствии у арбитражного трибунала юрисдикции на рассмотрение спора". В итоге решение трибунала было полностью отменено.

Представителям российской стороны удалось доказать, что "инвестиции", под которыми имелось в виду крымское отделение Ощадбанка, были созданы до 1 января 1992 года. То есть, еще в советский период. В связи с этим банковское отделение не может подпадать под действие Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций.

В Минюсте пояснили, что решение парижского суда подтвердило позицию РФ об отсутствии у арбитражных трибуналов юрисдикции на рассмотрение "крымских" дел - "в соответствии с нормами международного права".

Подчеркивается, что это судебное решение будет иметь прецедентное значение и по другим делам с участием так называемых "украинских инвесторов". Речь о материальных претензиях по поводу тех или иных объектов в Крыму, которые представители Украины подали в арбитражи и государственные суды в европейских юрисдикциях.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство Минюст Присоединение Крыма к России

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