PayPal запустил функцию оплаты покупки криптовалютой

Международный платежный сервис PayPal объявил о запуске новой функции оплаты покупок с помощью криптовалюты.

"Все транзакции производятся в долларах и конвертируются в валюту, принимаемую компаниями, по стандартным курсам конвертации PayPal", - цитируют РИА Новости сообщение компании.

Функция позволяет оплачивать покупки без дополнительных сборов и комиссий​​​.

Доступ к новому сервису получат все клиенты PayPal, у которых на счету есть криптовалюта. Пользователь также сможет выбрать, какую криптовалюту он хочет использовать для оплаты - биткоины, Litecoin, Ethereum или Bitcoin Cash.