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30 марта 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 66(8417)

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 марта 2021 г. N 443 г. Москва "Об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2021 г. социальных пенсий"

Дата подписания 23 марта 2021 г.
Опубликован 30 марта 2021 г.
Вступает в силу 1 апреля 2021 г.

В соответствии со статьей 25 Федерального закона "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2021 г. социальных пенсий в размере 1,034.

2. Пенсионному фонду Российской Федерации проинформировать свои территориальные органы о размере коэффициента, утвержденного настоящим постановлением, для увеличения соответствующих пенсий, установленных Федеральным законом "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации".

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2021 г.

Председатель Правительства

Российской Федерации

М. Мишустин