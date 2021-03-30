Песков: Навальный несет ответственность за свои деяния по закону

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью изданию aif.ru рассказал о своем отношении к заключению блогера Алексея Навального. "Этот гражданин, конечно, нетипичный в силу своего мировоззрения, противного мне, но он гражданин Российской Федерации, он несет ответственность за свои деяния по закону", - заявил Песков.

По его словам, Навальный ничем не отличается от остальных граждан. "Почему мы выполняем закон, а он не должен выполнять?" - подчеркнул Песков. В России, обратил внимание представитель Кремля, ежегодно более десяти тысяч человек, получив второе условное наказание, отправляются в тюрьму, а блогер оставался на воле.