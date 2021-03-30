Песков: Никто не позволит Вашингтону говорить с Россией с позиции силы

Никто не позволит Соединенным Штатам говорить с Россией с позиции силы, так как это невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Американцы сейчас как мантру повторяют, дескать, мы со всеми будем говорить с позиции силы, - отметил представитель Кремля, комментируя в беседе с aif.ru возможность разрыва дипломатических отношений с Вашингтоном. - Ни Путин, ни кто другой из руководства России не будет позволять ни американцам, ни кому бы то ни было еще так с нами разговаривать. Это исключено".

При этом Песков отметил, что сейчас очень не дать двусторонним отношениям и дальше "скатываться по наклонной". "И так очень много вреда им было нанесено, их надо как-то реанимировать. Поэтому нужно начать говорить", - заключил пресс-секретарь президента.